Bertha Ocaña, embarazada, continúa la lucha legal por el caso de Octavio Ocaña

Su hermana, Bertha Ocaña , se presentó recientemente ante medios de comunicación, con seis meses de embarazo, para dar detalles sobre el avance de la batalla legal.

Ciudad de México, México.- A casi cinco años del fallecimiento de Octavio Ocaña , actor recordado por su papel de Benito en la serie "Vecinos", el proceso legal contra los policías implicados en el caso continúa sin resolución definitiva.

"No me pienso bajar del barco en ningún momento... lo más importante es la justicia de mi hermano", declaró. Javier Hernández, abogado de la familia, explicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México fijó una reparación integral del daño por una cifra menor a los cincuenta mil pesos, pese a que existía una resolución previa emitida por la fiscalía que establecía un monto superior a los diecinueve millones de pesos.

El abogado calificó la cantidad asignada por la Comisión como "literal centavos" y pidió que la autoridad estatal resuelva el tema pendiente. "Lo único que estamos esperando es que el Estado de México realmente haga su trabajo y libere ya por fin el tema de la reparación integral del daño a la que tiene derecho la familia Pérez Ocaña", afirmó.

Respecto al proceso penal, Hernández señaló que contra uno de los policías involucrados ya existe una "sentencia firme", mientras que en el caso de otro elemento, identificado como Gerardo N., un juez determinó que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso por abuso de autoridad.

Se mencionó además una nueva audiencia programada para agosto. Bertha Ocaña también habló sobre su embarazo y la manera en que planea contarle a su hijo la historia de su tío. "Me hubiera encantado que él lo conociera... algún día mi hijo podrá conocer la historia de mi hermano", expresó.

Sobre la relación con su padre, con quien la familia mantiene un distanciamiento, aseguró que no cerrará la puerta a que su hijo lo conozca. "Las puertas de mi vida y de mi casa todavía van a estar abiertas para él... jamás voy a alejar a mi hijo de él", dijo.