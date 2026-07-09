Parque vehicular ronda 3.6 millones de unidades circulando en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El número de vehículos que circulan en el país crece cada año. El documento “Honduras en Cifras 2023-2025” que publica que el Banco Central de Honduras (BCH) revela que el parque vehicular registra 3,596,153 unidades al cierre del año anterior.

Al compararse con los datos de 2024, cuando se registraron 3,193,241 unidades, se denota un crecimiento interanual de 402,912 vehículos. ¿Qué explica el aumento de vehículos en circulación en el país? El informe del BCH destaca que es la importación de motocicletas la principal explicación al pasar de 1,589,767 a 1,802,663, equivalente a 212,896 unidades más.

En el caso de los automotores, el número de unidades creció en 156,527 al pasar de 1,554,050 a 1,710,577 vehículos. La importación de remolques también denota un aumento al subir de 49,424 a 82,913, equivalente a 33,489 unidades más.

La publicación del Banco Central revela que las motocicletas lideran el parque vehicular con 50.12% de participación, seguido de los automotores con 47.57% y 2.31% corresponde a los remolques.

Por tipo de vehículos, los particulares son los más relevantes con 1,799,447 motocicletas y 1,630,361 automotores.

De acuerdo con ejecutivos de empresas distribuidoras de motocicletas en la capital de la República, a partir de 2024, las motos desplazaron a los automotores del primer lugar, lo que se explica por varios factores: precios accesibles de las unidades de dos ruedas, facilidades de pago y el alto costo de los combustibles ha obligado a las personas migrar a opciones más baratas para movilizarse.