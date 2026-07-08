Recuperan calles de Comayagüela con operativo de ordenamiento vial

Tegucigalpa, Honduras.- La séptima avenida de Comayagüela fue intervenida por operativos de ordenamiento realizados por la Policía Municipal, con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a peatones, conductores y comerciantes.

Las acciones se desarrollan desde el mercado Mamachepa hasta la conocida cuesta El Centavo, un tramo que durante años ha sido señalado por el congestionamiento provocado por vehículos estacionados en zonas no permitidas y la presencia de vendedores en áreas de paso.

"Ya tenemos avanzado el operativo de ordenamiento en la séptima avenida, comenzando desde el mercado Mamachepa hasta finalizar en este punto crítico que por años ha sido conocido como la cuesta El Centavo”, explicó Esperanza, vocero de la Policía Municipal.

El funcionario detalló que en la zona existía una concentración de taxis, buses y mototaxis mal estacionados, además del desorden generado por vendedores informales que ocupaban parte de la vía pública.

Durante el operativo se realizaron labores de señalización para delimitar las áreas permitidas y restringidas, con la colocación de pintura amarilla en los bordillos para evitar que los espacios sean utilizados como estacionamientos.

"Lo más importante es que este orden se mantenga y, a partir de la fecha, vamos a permanecer en este punto específico para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”, indicó el portavoz.