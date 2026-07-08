Recuperan calles de Comayagüela con operativo de ordenamiento vial

Tegucigalpa, Honduras.- La séptima avenida de Comayagüela fue intervenida por operativos de ordenamiento realizados por la Policía Municipal, con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a peatones, conductores y comerciantes.
Las acciones se desarrollan desde el mercado Mamachepa hasta la conocida cuesta El Centavo, un tramo que durante años ha sido señalado por el congestionamiento provocado por vehículos estacionados en zonas no permitidas y la presencia de vendedores en áreas de paso.
"Ya tenemos avanzado el operativo de ordenamiento en la séptima avenida, comenzando desde el mercado Mamachepa hasta finalizar en este punto crítico que por años ha sido conocido como la cuesta El Centavo”, explicó Esperanza, vocero de la Policía Municipal.
El funcionario detalló que en la zona existía una concentración de taxis, buses y mototaxis mal estacionados, además del desorden generado por vendedores informales que ocupaban parte de la vía pública.
Durante el operativo se realizaron labores de señalización para delimitar las áreas permitidas y restringidas, con la colocación de pintura amarilla en los bordillos para evitar que los espacios sean utilizados como estacionamientos.
"Lo más importante es que este orden se mantenga y, a partir de la fecha, vamos a permanecer en este punto específico para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”, indicó el portavoz.
“Ahorita lo que más se ha decomisado son objetos que obstruían la vía. Estos fueron retirados a través de la Unidad de Fiscalización Vial para poder señalizar el bordillo y delimitarlo con color amarillo”, señaló.
El operativo también cuenta con el acompañamiento del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), institución que apoyará en la regulación de los puntos donde operan taxis y mototaxis para evitar que permanezcan en zonas no autorizadas.
De acuerdo con la Policía Municipal, el proceso de socialización inició desde la semana anterior con vendedores formales e informales, a quienes se les informó sobre las medidas que serían aplicadas en este sector comercial.
Ante las dudas de comerciantes y ciudadanos sobre el posible regreso del desorden luego del operativo, las autoridades anunciaron que mantendrán vigilancia permanente en la zona.
“A partir de la fecha permanecerán 20 policías municipales durante todo el día y habrá patrullajes durante la noche para mantener este lugar seguro”, confirmó el vocero.
La Policía Municipal aclaró que en este punto no se han decomisado motocicletas, debido a que el objetivo principal del operativo es recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad en la séptima avenida.
“El lado derecho quedará totalmente restringido para estacionamiento, mientras que el lado izquierdo estará habilitado para la circulación vehicular. Anteriormente había tres carriles utilizados para estacionamiento y apenas uno para el flujo vehicular”, explicó Esperanza a EL HERALDO.
Las autoridades indicaron que este es el inicio de un plan de ordenamiento que abarcará otros sectores de Comayagüela, con el propósito de mantener libres las calles y mejorar la movilidad urbana.