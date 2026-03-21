¿Qué mercados están incluidos en el plan de reordenamiento de la Alcaldía del Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias denuncias y demandas de la ciudadanía, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que varios mercados de la capital serán reordenados.
Según las autoridades edilicias, las intervenciones se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la sexta y séptima avenida de Comayagüela y el Mercado Zonal Belén.
Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, aseguró que el reordenamiento se ejecutará en varias fases, comenzando con la pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela, seguida del reordenamiento y techado de los comercios del sector.
"A medida que vayamos arreglando la calle, iremos reordenando para mejorar la fluidez vehicular y peatonal. También realizaremos intervenciones con los vendedores en sus puestos para que tengan mejores condiciones", explicó Zelaya.
Además, las autoridades señalaron que la reestructuración incluirá limpieza y trabajo conjunto con las juntas y directivas de vendedores, con el objetivo de garantizar un orden más eficiente y mejorar las condiciones tanto para comerciantes como para clientes.
Por otro lado, dirigentes de la junta de vendedores del Mercado Zonal Belén explicaron a este rotativo que, entre los acuerdos con la Alcaldía se contempla la limpieza y la presencia permanente de la Policía Municipal.
"Ya comenzó el primer operativo en el mercado. Como junta, le pedimos a la alcaldía que mantenga operativos constantes de orden y limpieza, porque no queremos que, al retirarse, todo vuelva a la situación anterior: desorden de vendedores y acumulación de desechos", señalaron.
Yamileth Padilla, gerente de mercados de la comuna capitalina, aseguró que los reordenamientos y jornadas de limpieza se llevarán a cabo de manera coordinada entre la AMDC y los vendedores del Distrito Central.
"El reordenamiento y los acuerdos con los vendedores son situaciones positivas, eso nos permitirá a nosotros trabajar mientras ellos también están de acuerdo con eso", apuntó.
Medidas
El Paseo Liquidámbar también fue intervenido por la comuna capitalina, que según las autoridades edilicias, "surgió para mejorar el orden y garantizar una circulación más fluida de peatones y comerciantes en el centro histórico y parque central".
Según las autoridades edilicias, la intervención incluye la ubicación ordenada de los puestos, limpieza del área y coordinación con los propios vendedores para mantener el orden de manera constante.
Representantes de los comerciantes locales explicaron a EL HERALDO que ante las medidas, mantienen sus puntos de venta en calles aledañas al Paseo Liquidámbar, y los fines de semana son ubicados en espacios previamente asignados del concurrido pasillo.