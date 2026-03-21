¿Qué mercados están incluidos en el plan de reordenamiento de la Alcaldía del Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias denuncias y demandas de la ciudadanía, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que varios mercados de la capital serán reordenados. Según las autoridades edilicias, las intervenciones se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la sexta y séptima avenida de Comayagüela y el Mercado Zonal Belén. Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, aseguró que el reordenamiento se ejecutará en varias fases, comenzando con la pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela, seguida del reordenamiento y techado de los comercios del sector. "A medida que vayamos arreglando la calle, iremos reordenando para mejorar la fluidez vehicular y peatonal. También realizaremos intervenciones con los vendedores en sus puestos para que tengan mejores condiciones", explicó Zelaya.

Además, las autoridades señalaron que la reestructuración incluirá limpieza y trabajo conjunto con las juntas y directivas de vendedores, con el objetivo de garantizar un orden más eficiente y mejorar las condiciones tanto para comerciantes como para clientes. Por otro lado, dirigentes de la junta de vendedores del Mercado Zonal Belén explicaron a este rotativo que, entre los acuerdos con la Alcaldía se contempla la limpieza y la presencia permanente de la Policía Municipal.

"Ya comenzó el primer operativo en el mercado. Como junta, le pedimos a la alcaldía que mantenga operativos constantes de orden y limpieza, porque no queremos que, al retirarse, todo vuelva a la situación anterior: desorden de vendedores y acumulación de desechos", señalaron. Yamileth Padilla, gerente de mercados de la comuna capitalina, aseguró que los reordenamientos y jornadas de limpieza se llevarán a cabo de manera coordinada entre la AMDC y los vendedores del Distrito Central. "El reordenamiento y los acuerdos con los vendedores son situaciones positivas, eso nos permitirá a nosotros trabajar mientras ellos también están de acuerdo con eso", apuntó.

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