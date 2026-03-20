Juan Diego Zelaya anuncia pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció este viernes -20 de marzo- la pavimentación total de la séptima avenida de Comayagüela, una de las vías más transitadas y deterioradas de la capital.

El edil detalló que los trabajos comenzarán de inmediato, con el objetivo de dar respuesta a las constantes quejas de la ciudadanía sobre el estado de la calle.

“Esta calle la vamos a pavimentar completamente, creo que vamos a empezar hoy a las 8:00 de la noche para que ellos vean acción, no estamos viniendo solamente a decir las cosas”, afirmó.