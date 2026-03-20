Juan Diego Zelaya anuncia pavimentación de la séptima avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció este viernes -20 de marzo- la pavimentación total de la séptima avenida de Comayagüela, una de las vías más transitadas y deterioradas de la capital.
El edil detalló que los trabajos comenzarán de inmediato, con el objetivo de dar respuesta a las constantes quejas de la ciudadanía sobre el estado de la calle.
“Esta calle la vamos a pavimentar completamente, creo que vamos a empezar hoy a las 8:00 de la noche para que ellos vean acción, no estamos viniendo solamente a decir las cosas”, afirmó.
Zelaya explicó que el primer tramo del proyecto está valorado en más de tres millones de lempiras, como parte de un plan más amplio para intervenir distintas avenidas de la zona.
“Vamos a ir interviniendo cada una de las avenidas y las calles de Comayagüela, porque Comayagüela, como siempre han dicho, siempre se olvida”, expresó.
El jefe municipal señaló que la decisión surge tras múltiples denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y medios de comunicación sobre el deterioro de la vía.
Además de la pavimentación, el proyecto contempla un proceso de ordenamiento en el sector, especialmente con los vendedores que operan en la zona.
“Vamos a hacer un poco de ordenamiento, para que haya mejor fluidez vehicular y peatonal”, indicó.
El alcalde adelantó que, una vez concluida la séptima avenida, las intervenciones continuarán en otras calles cercanas, como la sexta avenida, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones urbanas en el sector.