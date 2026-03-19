Restauración del Teatro Manuel Bonilla mantiene en pausa la actividad cultural

Tegucigalpa, Honduras.- Desde agosto de 2025, el Teatro Manuel Bonilla permanece cerrado por un proceso de remodelación que, según representantes de las bellas artes en Honduras, ha frenado el desarrollo artístico en la capital. De acuerdo con la planificación oficial, las obras debían concluir en diciembre de 2025. Sin embargo, el proyecto denominado “Restauración del Teatro Manuel Bonilla” ha sufrido retrasos, principalmente por la dificultad para adquirir materiales especializados que no están disponibles en el país, según explicó personal técnico vinculado a la obra. Dirigentes del sector artístico coincidieron en que la demora ha provocado que la actividad cultural se mantenga parcialmente paralizada. La falta del principal escenario del país ha obligado a cancelar, reprogramar o trasladar múltiples iniciativas. “La prolongada remodelación del teatro es preocupante porque ha afectado nuestra planificación. Hemos diseñado programas artísticos que se cancelaron o reubicaron ante la falta de un teatro público en funcionamiento”, señaló Jorge Mejía, director de la Orquesta Filarmónica de Honduras.

Mejía también subrayó la necesidad de crear y habilitar nuevos teatros y auditorios públicos que permitan sostener la actividad cultural incluso durante cierres o procesos de mantenimiento. “Los teatros son un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, en algún momento hay que cerrar los teatros, pero se necesitan más alternativas para desarrollar el arte nacional e internacional en el país. Hay muchas presentaciones que no suceden por lo elevado de los costos de un teatro privado", aseveró.

El Teatro Manuel Bonilla, inaugurado en 1905 y de estilo neoclásico, representa además un reto técnico para su intervención, debido a su valor histórico y arquitectónico. Esta condición exige procesos de restauración más complejos y cuidadosos, en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Ante este panorama, Edgar Valeriano, fundador del Grupo Teatral Bambú, sostuvo que más allá de la rehabilitación de un edificio emblemático, la situación actual refleja un problemática a fondo: el desarrollo del arte y la cultura en Honduras continúa limitado por la falta de infraestructura adecuada. "Por el momento solo queda en sueños el poder recibir grupos internacionales y montar grandes escenarios porque no hay promesas o iniciativas que indiquen el desarrollo de más espacios especialmente dirigidos al arte en Honduras", expresó.

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