Presidente Asfura se reunirá todas las semanas con el jefe de bancada del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de tener una comunicación permanente de parte de la bancada con el secretario privado y el presidente de la República, Nasry Asfura, el jefe de bancada en el Congreso Nacional, Carlos Eduardo Cano, sostendrá reuniones todas las semanas en Casa Presidencial. El diputado nacionalista por el departamento de Olancho llegó la mañana de este miércoles a la sede del Poder Ejecutivo y al salir dijo: “Nos reunimos con el secretario privado y abordamos varios temas donde se brindó un informe de cómo está funcionando la bancada del Partido Nacional y decirle que estamos siempre firmes para apoyar la visión de gobierno que tiene el presidente Nasry Asfura y estamos dispuestos a trabajar por el bienestar de todos los hondureños”.

“Vamos a tener una reunión semanal y queremos tener esa comunicación permanente de parte de la bancada con el secretario privado y con el presidente ‘Papi a la Orden’", recalcó Carlos Eduardo Cano. Al jefe de la bancada nacionalista se le consultó sobre la elección de los funcionarios de los órganos electorales y explicó que “ya iniciaron las audiencias, y hay una línea clara de parte del Congreso Nacional de que no nos vamos a prestar, ni permitir que estos puestos se utilicen como botín político”. “Se va a tratar de buscar a las personas con la capacidad, la idoneidad y sobre todo, que generen confianza al pueblo hondureño”, enfatizó. “Sin confianza, sin garantías, sin independencia en cuestión de toma de decisiones y respeto a la ley, no vamos a poder tener unas elecciones libres y por eso es que es muy importante que las personas se seleccionen para ocupar estos cargos que están vacantes”, prosiguió.