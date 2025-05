De cara a comicios: Partido Nacional se reúne en convención en busca de unidad

El parlamentario recordó que "no es primera vez que existe diferencia entre un líder con otro en el Partido Nacional y por la grandeza del partido, esas diferencias siempre las superamos, siempre construimos los consensos necesarios y la unidad".

De su lado, el candidato a la alcaldía capitalina, Juan Diego Zelaya, señaló que "eso es normal, la unidad no es algo que se dice, no es una foto, no es una expresión, es algo que se construye todos los días".

Se espera que más de 500 convencionales asistan a la convención y que entre las principales mociones figure la propuesta de que Nasry Asfura asuma la presidencia del CCPN, consolidando así su rol como figura central del nacionalismo de cara a las elecciones generales de 2025