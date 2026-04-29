Masivos cortes de energía este jueves 30 de abril en el noroccidente y centro sur del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de las zonas que no contarán con energía eléctrica este jueves -30 de abril- en Honduras. Los departamentos de la zona noroccidental y centro-sur del país serán los que se verán afectados por estas interrupciones de energía eléctrica. La falta de fluido eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa desde tempranas horas del día. Aquí el listado completo:

Nacaome, Valle 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, San Francisco de Coray (barrio Managua, barrio El Centro, barrio La Presa, barrio El Calvario, barrio El Sombrerito, barrio El Llano, Barrio Miraflores), aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Cerro Colorado, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Cerro El Señor, aldea El Común y zonas aledañas. Aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Cerro El Señor, aldea El Común y zonas aledañas.

Intibucá 08:15 a.m. a 02:15 p.m.

Generadora Aurora, Generadora CISA, Generadora Corral de Piedra, Generadora Arrendamiento LAEISZ La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranqueras, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario, San Esteban.

La Paz 08:15 a.m. a 02:15 p.m.

Tierra Colorada, El Matasano, Las Huertas, El Naranjo, El Encinal, San Pedro de Tutule, San Miguel, Tierra Prieta, Concepción de Solutepe, Los Planes, Arenales, El Ocotal, Calabazas, Las Torres, Arenalitos, El Mango, La Peñita, Lepaguare, Lepasale, Agua Fría.

Amarateca, Zambrano, Francisco Morazán 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Colonia Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, Estación Terrena Lempira, Zambrano, Batallón de Zambrano, Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas. Fábricas de Café El Indio y Maya, Explahsa, Hábitat, Ciudad España, Penitenciaría Nacional, CEFAS, Costuras S.A., Támara, Villa El Porvenir, Licorera Los Ángeles, Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, Colonia Brisas del Valle, Residencial Campo Verde, Hospital Santa Rosita, ZIP Amarateca, Pepsi Amarateca, Cementerio Perpetuo Socorro, San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.

Yoro 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Barrio Las Colinas, Las Delicias, Colonia Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Barrio Santiago, Colonia Porfirio Martínez, Colonia Lando Burgos, Colonia Rotario, Colonia Hawitt, Colonia Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, Colonia Reino Unido, San José, Barrio Casino Agay I y II. Barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, Barrio Los Maestros, Colonia Santa Martha, Aldea La Guatia, Aldea El Coco, Aldea La Guata, Aldea Habana Guera, Aserradora Yodeco, Aldea Brisas de Chalmeca, Aldea El Hato, Aldea Puentecita, Aldea Pimienta, Aldea Puente Grande, Aldea El Coroso, Aldea Alta Cruz, Aldea Moroca, Jocón, Aldea Hato Jocón. Aldea Ayapa, Aldea Ayapita, Aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.

La Unión, Lempira de 08:30 a.m. a 05:30 p.m.

Municipio de San Rafael, Lempira: casco urbano de San Rafael y las aldeas San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Edén, Campanario, Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Zarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucía, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas y los caseríos cercanos. Municipio de La Unión, Lempira: casco urbano de La Unión y las aldeas Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos, El Sitio, Los Naranjos, Clínica La Unión y los caseríos cercanos Tablones, Guayabita y Taragual. Municipio de La Iguala, Lempira: aldeas Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayavita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adobales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas y caseríos cercanos. Municipio de El Níspero, Santa Bárbara: aldeas El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción, El Campo y sus caseríos cercanos.

Santa Bárbara 08:30 a.m. a 05:30 p.m.

Santa Bárbara (Barrio Galeras, Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Agua Blanquita, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, El Pozo, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Las Crucitas, Ojo de Agüita, Los Rodríguez), El Níspero (Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz), La Arada (El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pasos, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pasos, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante), Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolásito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio), San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores), Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), San Bartolo, El Naranjito (Pompoa), Hidrogeneradora Pencaligüe, Oficina UTCD.

San Pedro Sula, Cortés de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Importadora Millenium, Taco Pollo, Gasolinera Shell Bulevar del Este, San Juan, Lomas de San Juan I y II Etapa, Residencial Santa Isabel I, II y III Etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, Colonia El Porvenir, Colonia Indiana, Colonia El Edén, Colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, Colonia Luis García Bustamante, Residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, Residencial Villas Paraíso Etapa I y II, Residencial Mallorca, Supermercado La Fuente.

Sabanagrande, Francisco Morazán 07:00 a.m. a 05:00 p.m.