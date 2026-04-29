Presidente Asfura acuerda con farmacéuticos plan para agilizar compra de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo el martes 28 de abril una reunión con representantes de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras con el objetivo de definir acciones conjuntas orientadas a facilitar el acceso de la población a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

El encuentro se enmarca en la estrategia gubernamental de priorizar el sector salud mediante una mayor articulación entre el Estado y la empresa privada, así como la optimización de procesos clave que inciden en el abastecimiento hospitalario.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron implementar un plan de trabajo enfocado en transparentar y agilizar las compras públicas de medicamentos. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la cadena de suministro en hospitales y centros de salud a nivel nacional.

La iniciativa reducirá los tiempos de adquisición, prevenir el desabastecimiento y asegurar una distribución más eficiente de los fármacos en el sistema sanitario.