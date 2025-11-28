“Con la candidata de gobierno o con el PL no van a invertir”: Zambrano tras mensaje de Trump

Tegucigalpa, Honduras.— El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este viernes —28 de noviembre— al nuevo mensaje emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en el que reafirma su apoyo a la candidatura presidencial del nacionalista Nasry Asfura y condiciona la cooperación estadounidense al resultado electoral en Honduras.

El diputado enfatizó en que “con la candidata de gobierno, Rixi Moncada, o con el candidato del Partido Liberal, Nasry Asfura, no van (Estados Unidos) a invertir y no van a apoyar el país”.

“Hay varios mensajes importantes que se tienen que destacar, lo primero es que establece nuevamente un respaldo a nuestro candidato "Tito" Asfura. Porque lo dice el presidente Trump, si ‘Papi’ gana la presidencia, va a tener toda la confianza de Estados Unidos”

“Él (Donald Trump) considera como un aliado al país, como el principal socio comercial, económico y también de respaldo a esos dos millones de hondureños en Estados Unidos, él considera que Tito Asfura sería y será un gran presidente”, aseguró el nacionalista.

Continuo afirmando que esta es una gran oportunidad para los hondureños, ya que “hemos esperado por tantos años tener una relación tan estrecha con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump está anunciando que lo va a realizar en compromiso con nuestro país y los millones de Hondureños que están en Estados Unidos”.

El mensaje de Trump, difundido este viernes -28 de noviembre- en su cuenta de Truth Social, asegura que Estados Unidos brindará “gran apoyo” a Honduras si Asfura llega a la presidencia.

Al tiempo que advierte que su país “no malgastará su dinero” si el candidato nacionalista no resulta electo. También afirmó que un líder equivocado “solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país”.