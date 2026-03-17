Restauración del Teatro Nacional se extiende hasta mitad de año

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico Teatro Manuel Bonilla, uno de los principales espacios culturales del Distrito Central, permanece cerrado desde agosto de 2025 debido a un proceso de restauración que aún continúa en desarrollo.

De acuerdo con las proyecciones más recientes de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), los trabajos podrían finalizar en junio, pese a que inicialmente se esperaba concluir la obra en enero de 2026.

Personal encargado de la supervisión del proyecto explicó a EL HERALDO que el inmueble enfrenta retrasos debido a exigencias técnicas propias de su condición patrimonial, lo que obliga al uso de materiales especializados.

“Estamos hablando de un edificio de casi 115 años de historia, y debe tratarse con el cuidado que corresponde. Dependemos de aprobaciones técnicas y administrativas, y otro factor es la transición de gobierno”, indicaron.

Las autoridades señalaron que parte de los retrasos responden a la necesidad de respetar la antigüedad y el estilo neoclásico propio del siglo XX que caracteriza al emblemático teatro capitalino.