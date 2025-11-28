Antiguo palacio de Hondutel sigue abandonado pese a promesas de restauración

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del antiguo palacio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), una de las edificaciones más emblemáticas del centro histórico de Tegucigalpa, sigue olvidada pese a diversas promesas hechas desde 2022. El inmueble, catalogado como categoría A por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), posee un valor patrimonial incalculable por su relevancia en la memoria de las telecomunicaciones del país. Sin embargo, permanece abandonado desde el 29 de abril de 2019, cuando un incendio provocado durante una manifestación destruyó parte de su estructura interna. La ministra de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez, explicó que uno de los principales obstáculos para intervenir la edificación ha sido que el inmueble aún seguía bajo posesión de Hondutel. “No podíamos intervenir sin su autorización porque aún tienen servicios funcionando”, afirmó la funcionaria. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según Vélez, “no se podía hacer nada sin el permiso de Hondutel. Ahora el edificio ya está en manos de la Secretaría, pero el problema no termina ahí, todavía hay un litigio pendiente con la aseguradora debido al incendio ocurrido en 2019", comentó. El siniestro destruyó archivos que se almacenaban en área afectada, y desde entonces la compañía aseguradora quedó a cargo de este proceso. “Ni siquiera podemos ingresar con libertad. Ha sido un dolor de cabeza superar tantos obstáculos legales y administrativos”, expresó Vélez, quien lamentó que algunas trabas provengan de personas vinculadas a la administración anterior. “Vengo del ámbito académico y privado, donde se trabaja con rapidez. Aquí ha sido distinto. Algunas personas han puesto obstáculos sin importar que se trata de dinero público. Si yo no hago mi trabajo, me estarían pagando para no hacer nada”, afirmó la enttrevistada.

La ministra asegura que se han realizado algunas acciones preparatorias. “Hemos limpiado la terraza, reubicado oficinas internas y dejado listo parte del edificio para que, una vez se autorice intervenir y podamos avanzar”. Vélez destacó que el edificio tiene un valor museográfico especial. “Es prácticamente un museo de las comunicaciones. La intención es mantener un museo mejorado, porque el actual está en muy mal estado”.