Restauración de la antigua Hemeroteca queda pendiente para el próximo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque fue una promesa sostenida por casi tres años, la restauración del antiguo edificio donde funcionó la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa no comenzará durante la presente administración, confirmó la ministra de la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez.

La funcionaria explicó que, pese a los esfuerzos institucionales, el proyecto quedó detenido tras dos procesos de licitación fallidos, lo que impidió avanzar con la recuperación del inmueble ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa.

“Hemos tenido dos procesos de licitación abortados y no hemos podido iniciar la restauración de la casa”, reconoció Vélez.

Agregó que el procedimiento de contratación ha sido “complejo” y que las ofertas recibidas no cumplían con los requerimientos técnicos ni con el presupuesto disponible.

Según detalló, la Secapph contaba con fondos para iniciar una primera fase, pero el tiempo ya no permite reactivar el proceso. “Teníamos los recursos, pero penosamente... no hemos obtenido la propuesta que se corresponda con nuestras necesidades. Entonces, ya no lo podemos reiniciar”, manifestó la titular de Cultura.