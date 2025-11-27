Restauración de la antigua Hemeroteca queda pendiente para el próximo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque fue una promesa sostenida por casi tres años, la restauración del antiguo edificio donde funcionó la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa no comenzará durante la presente administración, confirmó la ministra de la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez.
La funcionaria explicó que, pese a los esfuerzos institucionales, el proyecto quedó detenido tras dos procesos de licitación fallidos, lo que impidió avanzar con la recuperación del inmueble ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa.
“Hemos tenido dos procesos de licitación abortados y no hemos podido iniciar la restauración de la casa”, reconoció Vélez.
Agregó que el procedimiento de contratación ha sido “complejo” y que las ofertas recibidas no cumplían con los requerimientos técnicos ni con el presupuesto disponible.
Según detalló, la Secapph contaba con fondos para iniciar una primera fase, pero el tiempo ya no permite reactivar el proceso. “Teníamos los recursos, pero penosamente... no hemos obtenido la propuesta que se corresponda con nuestras necesidades. Entonces, ya no lo podemos reiniciar”, manifestó la titular de Cultura.
La ministra señaló que el proyecto quedará como “uno de los temas pendientes” para quien ocupe la Secretaría en el próximo gobierno, al que le corresponderá retomar los planos, estudios y diseños que ya están elaborados”, aseguró.
El presupuesto inicial para comenzar la intervención rondaba entre 15 y 18 millones de lempiras, fondos que apenas alcanzaban para resolver las urgencias más críticas del inmueble, como el deterioro del techo y las paredes, explicó Vélez durante la entrevista.
Sin embargo, este monto estaba lejos de cubrir la restauración completa del edificio, que ha sufrido daños acumulados tras años de abandono. “No es suficiente... esa casa estuvo abandonada por mucho tiempo”, lamentó la ministra de Secapph.
Después del traslado de la Hemeroteca a otro espacio, el inmueble quedó en condiciones vulnerables. Aunque se realizan labores básicas de limpieza y verificación.
Vélez enfatizó que la restauración tendrá que ser nuevamente gestionada por la próxima administración, incluyendo la búsqueda de fondos. “El dinero lo vamos a tener que volver a gestionar, pero ni modo”, apuntó.
El antiguo edificio, propiedad del Estado de Honduras, continúa a la espera de una intervención integral que garantice su conservación como parte del patrimonio histórico del país.