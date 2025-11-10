  1. Inicio
Obras en el Teatro Manuel Bonilla avanzan un 35%; estará cerrado hasta 2026

El Teatro Nacional Manuel Bonilla, una de las joyas más emblemáticas del país, está cerrado mientras su restauración avanza apenas un 35 %. Las obras, valoradas en 60 millones de lempiras, se extenderán hasta 2026, según la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Así van las obras

  • 10 de noviembre de 2025 a las 17:22
La Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras invierte cerca de 60 millones de lempiras en restaurar el teato Manuel Bonilla para preservar su valor histórico y garantizar seguridad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La restauración de la obra arquitectónica avanza lentamente; su reapertura se retrasará hasta 2026, confirmó la titular de Secapph, Anarella Vélez.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La restauración integral incluye reparación de techos, cielo raso, elementos decorativos, sillas y alfombra, así como refuerzo de la estructura para garantizar la seguridad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Las obras comenzaron en agosto de 2025 y buscan preservar la arquitectura emblemática del Manuel Bonilla, respondiendo a las exigencias técnicas de la actividad artística.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La intervención busca asegurar que futuras presentaciones artísticas se desarrollen en un espacio seguro, funcional y con condiciones óptimas para artistas y público.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La obra busca mantener el valor arquitectónico del Manuel Bonilla, preservando sus elementos originales y reforzando la estructura para proteger al público.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La restauración del Manuel Bonilla refleja los retos de la administración pública en procesos de contratación y ejecución de obras culturales de gran magnitud.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La restauración del Teatro Manuel Bonilla incluye la reparación de puertas y otros muebles que permitirán mejores presentaciones en un futuro.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Los trabajos en el exterior del Teatro Manuel Bonilla incluye reparación de techos, fachadas y elementos decorativos, buscando preservar su valor histórico y garantizar la seguridad de visitantes y artistas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La intervención al interior y exterior busca no solo embellecer, sino también reforzar la estructura del teatro, asegurando que se mantenga seguro para futuras presentaciones artísticas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Obras en el exterior del teatro buscan preservar la arquitectura original y los elementos decorativos que caracterizan al Manuel Bonilla como patrimonio cultural.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Restaurar los detalles históricos de la fachada, reparar grietas y reforzar techos son algunas de las acciones que se realizan en el Manuel Bonilla conlleva una inversión de más de 60 millones de lempiras.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
