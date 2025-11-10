Obras en el Teatro Manuel Bonilla avanzan un 35%; estará cerrado hasta 2026

La Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras invierte cerca de 60 millones de lempiras en restaurar el teato Manuel Bonilla para preservar su valor histórico y garantizar seguridad.
La restauración de la obra arquitectónica avanza lentamente; su reapertura se retrasará hasta 2026, confirmó la titular de Secapph, Anarella Vélez.
La restauración integral incluye reparación de techos, cielo raso, elementos decorativos, sillas y alfombra, así como refuerzo de la estructura para garantizar la seguridad.
Las obras comenzaron en agosto de 2025 y buscan preservar la arquitectura emblemática del Manuel Bonilla, respondiendo a las exigencias técnicas de la actividad artística.
La intervención busca asegurar que futuras presentaciones artísticas se desarrollen en un espacio seguro, funcional y con condiciones óptimas para artistas y público.
La restauración del Manuel Bonilla refleja los retos de la administración pública en procesos de contratación y ejecución de obras culturales de gran magnitud.
Los trabajos en el exterior del Teatro Manuel Bonilla incluye reparación de techos, fachadas y elementos decorativos, buscando preservar su valor histórico y garantizar la seguridad de visitantes y artistas.
Restaurar los detalles históricos de la fachada, reparar grietas y reforzar techos son algunas de las acciones que se realizan en el Manuel Bonilla conlleva una inversión de más de 60 millones de lempiras.