Restauración del histórico Teatro Manuel Bonilla se extenderá hasta junio

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del Teatro Manuel Bonilla avanza bajo un proceso técnico y administrativo complejo que, según fuentes vinculadas al proyecto, podría extenderse hasta junio, sin que aún exista una fecha exacta para su finalización y reapertura al público.

Aunque inicialmente se había anunciado que las obras concluirían en enero, los plazos se han ampliado debido a diversos factores que inciden directamente en el ritmo de ejecución, principalmente por tratarse de un inmueble patrimonial.

Las fuentes explicaron que el proyecto se desarrolla bajo una ruta crítica estricta, en la que cualquier atraso en una fase específica repercute en todo el cronograma, haciendo imposible acelerar trabajos sin afectar la calidad de la restauración.

Uno de los ejemplos más claros es la intervención en el cielo raso, que no puede realizarse con materiales industriales comunes. Esta labor debe ser ejecutada por un artista especializado, quien elabora las piezas de manera artesanal, lo que implica mayor tiempo de fabricación, montaje y colocación.

Cada intervención que se realiza en el edificio debe contar con la autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), entidad que emite los dictámenes técnicos correspondientes y define los métodos y materiales permitidos.

Indicaron que ningún elemento puede ser modificado sin el aval del instituto, lo que convierte la restauración en un proceso altamente minucioso, donde la conservación del valor histórico prevalece sobre la rapidez de ejecución.

A diferencia de una obra convencional, este tipo de restauración requiere mayor cuidado y tiempo. Por ejemplo, las puertas no pueden lijarse de manera rápida, sino mediante procesos artesanales que respetan la madera y los acabados originales.

Asimismo, los materiales deben ser lo más similares posible a los originales, lo que dificulta su localización en el mercado actual y obliga a realizar búsquedas prolongadas para cumplir con los estándares técnicos exigidos.