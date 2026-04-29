El director de Toy Story abre la puerta a más películas de la saga: esto se sabe

El director de Toy Story 5, Andrew Stanton, declaró que el proceso creativo de la nueva entrega —programada para estrenarse el 19 de junio de 2026— generó material suficiente para sostener al menos dos películas adicionales dentro de la franquicia.
Stanton forma parte de Pixar desde 1990, cuando fue uno de sus primeros empleados, y su nombre aparece ligado a algunos de los títulos más significativos del estudio, entre ellos "Bichos: una aventura en miniatura", "Buscando a Nemo", "Wall-E" y "Buscando a Dory".
Su primera conexión con la saga de juguetes fue como guionista de la película original de 1995, que le valió una nominación al Premio Oscar y que transformó para siempre los parámetros de la animación digital.
Ahora, tres décadas después, Stanton regresa a ese universo en el rol de director. Pero lo hace con una convicción particular, puesto que Toy Story 5 podría representar el cierre de su etapa como realizador dentro del estudio, aunque continuará como vicepresidente creativo.
La razón tiene que ver con el ritmo propio del cine animado. El cineasta mencionó que el tiempo requerido para desarrollar una película de este tipo, que puede extenderse durante varios años, influye directamente en su decisión, especialmente en relacion con sus prioridades personales.
"No quiero hacer una película más y estar cerca de los 70. Así que, personalmente, se trata de aprovechar al máximo cada día, cada semana y cada mes. Necesito volver al tiempo real en lugar de lo que yo llamo 'tiempo de roca', donde la roca sigue ahí, las ciudades surgen y caen, los bosques se talan y vuelven a crecer", dijo.
Esta reflexión sobre el tiempo —personal y creativo— no le impidió mirar hacia adelante en lo que respecta a la franquicia. El director señaló que, aunque no existe un plan definido para el futuro de la saga, el desarrollo de nuevas historias comenzó a tomar forma a partir de ideas que surgieron durante el proceso creativo de Toy Story 5, iniciado en 2022.
Según explicó, con apenas dos meses de lluvia de ideas sobre los aspectos más cotidianos del ciclo de vida de un juguete ya había materia prima para dos películas.
Esas posibles entregas, señaló, no necesariamente tendrían a Bonnie como protagonista, sino que podrían girar en torno a otro personaje.
"Por eso creo que puede seguir adelante", dijo, y aseveró que es muy probable que, pese a su retiro como director, le pedirán que asesore en las producciones de Pixar hasta que esté "en una mecedora en algún lugar".
El cineasta tampoco esquivó hablar de su papel futuro dentro del estudio. "Siempre tendré una opinión firme al respecto. Esta es probablemente la mejor manera de dejar mi huella en Pixar: enseñar a otros cómo se hace esto", expresó.
Hasta el momento, Pixar no ha confirmado oficialmente el desarrollo de una sexta ni séptima entrega, aunque las palabras de Stanton bastan para entender que el universo creado por esos juguetes parlantes tiene, en su mente, mucho más por explorar.