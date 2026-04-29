Barry Keoghan confiesa cómo le afectó separarse de Sabrina Carpenter

En el pódcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, Barry Keoghan habló por primera vez sobre su ruptura de Sabrina Carpenter, una situación que, según sus propias palabras, lo mantuvo en silencio durante meses.
"Dejé Instagram y mis perfiles en redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de socializar", compartió el actor de 33 años en el episodio emitido el martes 28 de abril.
El detonante de ese retiro fue una historia que lo persiguió desde diciembre de 2024, cuando se confirmó su ruptura con Carpenter tras casi un año de relación.
Lo que vino después fue, en sus propios términos, una narrativa fabricada. "Circulaba una historia sobre la que nunca se habló realmente —una historia que no es cierta— que yo nunca confirmé ni dije nada al respecto. Simplemente desaparecí", expresó el actor.
Tras el anuncio de la separación, comenzaron a circular versiones que señalaban a Keoghan de haber sido infiel a Carpenter con la influencer Breckie Hill, lo que llevó al actor a desactivar su cuenta de Instagram.
La presión fue tan abrumadora que antes de borrarse del todo de las plataformas, dejó una sola frase escrita. "Solo puedo aguantar hasta cierto punto", escribió en X en diciembre de 2025.
Hill, por su parte, salió a desmentirlo. Aseguró que nunca había tenido un encuentro con Keoghan y que solo lo había visto en televisión. Aun así, el daño ya estaba hecho, y el actor lo sintió en carne propia durante semanas.
En el pódcast, Keoghan fue claro respecto a por qué eligió el silencio durante tanto tiempo. "No quiero hablar nunca en nombre de otros, y tampoco quiero mencionar a otras personas ni involucrarlas", sostuvo. Agregó que tampoco considera que sea su lugar ni el de su ex pronunciarse públicamente, porque eso le resulta "injusto para ellas".
Lo que sí está dispuesto a decir es que el acoso digital le pasó factura más allá de lo profesional. "Hay mucho odio en internet. Se critica mucho mi aspecto", reconoció el actor en declaraciones previas al programa The Morning Mash Up de SiriusXM.
En el mismo espacio, reveló que el problema había escalado a un punto que amenazaba su trabajo. "Cuando eso empieza a afectar tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla", admitió.
Padre de Brando, un niño de tres años, Keoghan expresó su preocupación por el impacto que estos mensajes puedan tener en su hijo en el futuro: "Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor".
Con todo eso sobre la mesa, su aparición en Friends Keep Secrets fue también un llamado a quienes aún alimentan esa narrativa. "No pido que la gente se convierta en mi fan ni que me aprecie, porque eso no es normal. Pido que dejen de suponer y también que dejen de subirse a esta narrativa y atacarme y hundirme de cualquier manera que puedan. No lo digo por lástima. ¿Por qué está bien sumarse y maltratar a alguien?", dijo al negar rotundamente las acusaciones de infidelidad.