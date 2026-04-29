Barry Keoghan confiesa cómo le afectó separarse de Sabrina Carpenter

Con todo eso sobre la mesa, su aparición en Friends Keep Secrets fue también un llamado a quienes aún alimentan esa narrativa. "No pido que la gente se convierta en mi fan ni que me aprecie, porque eso no es normal. Pido que dejen de suponer y también que dejen de subirse a esta narrativa y atacarme y hundirme de cualquier manera que puedan. No lo digo por lástima. ¿Por qué está bien sumarse y maltratar a alguien?", dijo al negar rotundamente las acusaciones de infidelidad.