Taylor Swift defiende sus letras y niega que giren en torno a sus exparejas

Durante la conversación, Swift también reveló detalles inéditos sobre algunas de sus canciones más conocidas. Contó que Love Story surgió de su relación con un hombre mayor que sus padres no le permitían ver. Y explicó que, aunque su vida personal ha sido el terreno fértil de muchas de sus letras, su escritura también bebe de la mitología, las fábulas, la literatura y los personajes de ficción, lo que refuerza su argumento de que reducir sus canciones a simples crónicas sentimentales es una lectura incompleta y, en muchos casos, inexacta.