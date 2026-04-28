Taylor Swift defiende sus letras y niega que giren en torno a sus exparejas

La cantautora estadounidense Taylor Swift se pronunció esta semana sobre uno de los fenómenos más persistentes de su carrera: la costumbre de parte de sus seguidores y del público en general de someter sus letras a lo que ella misma llamó una "prueba de paternidad", un ejercicio de rastreo en el que cada verso se convierte en pista y cada metáfora en evidencia para identificar a cuál de sus exnovios va dirigida la canción.
Swift abordó el tema durante una entrevista con The New York Times, publicada este martes, en el contexto de un especial en el que el medio eligió a los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, lista en la que quedó incluida.
La charla, conducida por el periodista Joe Coscarelli en Los Ángeles, se convirtió en una ventana de 30 minutos hacia su proceso creativo, sus referencias literarias y la manera en que gestiona la vida pública sin que esta devore su escritura.
Aunque la artista reconoció que "hay rincones" de su base de fans que "llevan las cosas a un lugar muy extremo", fue precisa al señalar dónde está la línea que le incomoda.
"Hay gente que va a intentar hacer trabajo de detective, averiguar los detalles, quién es ese, qué es esto. Cuando se pone un poco raro para mí es cuando la gente actúa como si fuera una especie de prueba de paternidad. Como: 'esta canción es sobre esta persona'. Porque yo digo, 'ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo'".
La declaración no es un arrebato defensivo. Es una reivindicación articulada. Swift lleva más de dos décadas escribiendo canciones que la gente escucha como si fueran entradas de un diario ajeno, y esa lectura, aunque le ha dado millones de oyentes, también ha generado una narrativa paralela en la que ella es personaje secundario de sus propias historias. Frente a eso, su respuesta fue clara y sin rodeos.
Aun así, admitió que esa dinámica es inherente a su condición como figura pública: "Tienes que aferrarte a tu percepción de tu arte y a tu relación con él, y luego simplemente tienes que decir como, '¡Ahí va, espero que te guste! Si ahora no, espero que lo hagas en cinco años. Y si nunca lo haces, entonces lo estaba haciendo para mí de todas formas'".
Durante la conversación, Swift también reveló detalles inéditos sobre algunas de sus canciones más conocidas. Contó que Love Story surgió de su relación con un hombre mayor que sus padres no le permitían ver. Y explicó que, aunque su vida personal ha sido el terreno fértil de muchas de sus letras, su escritura también bebe de la mitología, las fábulas, la literatura y los personajes de ficción, lo que refuerza su argumento de que reducir sus canciones a simples crónicas sentimentales es una lectura incompleta y, en muchos casos, inexacta.
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista giró en torno a su técnica narrativa favorita, el llamado rant bridge, un puente musical construido sobre la emoción en estado bruto, donde la cadencia se acelera y las palabras se agolpan. Swift explicó su amor por este recurso y cómo lo utiliza para intensificar la emoción dentro de una canción.
La crítica, según Swift, también ha funcionado como motor creativo. Contó que la retroalimentación negativa ha sido "un gran combustible" y "un punto de partida" para su escritura, y puso ejemplos concretos: "Blank Space no existiría si la gente no hubiera empezado a mostrar diapositivas con todos sus novios. Y Anti-Hero es una canción de la que todavía me siento muy orgullosa; esa canción no existe si no recibo críticas por cada aspecto de mi personalidad que le molesta a la gente".
Sin embargo, advirtió que hay una diferencia entre la crítica que alimenta y el ruido digital que paraliza. Con el mismo tono directo que usa en sus canciones, Swift aconsejó a artistas jóvenes dejar de leer los comentarios en redes sociales: "¿Por qué estás leyendo tus comentarios? Eso es demasiado. Te estás inundando de demasiada crítica que en realidad no tiene enfoque", dijo.
Y fue aún más lejos con un consejo que resume, quizás mejor que cualquier letra, su filosofía creativa: "No vayas a la aplicación de notas y lo publiques. Escribe sobre ello. Haz arte con esto. No respondas a los trolls en tus comentarios. Eso no es lo que queremos de ti. Queremos tu arte".