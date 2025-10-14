Fallece el teatrista hondureño Danilo Lagos, fundador de Grupo Teatral Bambú

Tegucigalpa, Honduras.- Resguardado en su humildad y su modestia, Danilo Lagos no buscaba nunca el foco, pero la atención del público siempre lo encontraba. Multifacético artista, precursor del teatro de títeres y apasionado hasta la última de sus interpretaciones... la comunidad teatral hondureña e internacional lo despide. Luego de una semana de intensa lucha, el teatrista hondureño, miembro y fundador del Grupo Teatral Bambú (GTB), descansa en la perpetuidad.

Y aunque su pérdida física se resiente, la entrega que dejó en las tablas seguirá viva en el recuerdo de los personajes con los que hizo reír, emocionar y sollozar en sus más de tres décadas de trayectoria sobre el escenario.

Por medio de una nota de duelo compartida en las redes sociales de la agrupación que fue su segunda familia, se hizo pública la noticia de su fallecimiento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El Grupo Teatral Bambú comunica con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y miembro fundador, DANILO LAGOS GUILLEN, ocurrido hoy a las 10:50 a.m. en el Hospital Escuela". El texto continúa: "Danilo dedicó su vida al teatro, al arte y a la amistad. Su entrega, su humor y su pasión por la escena marcaron la historia de nuestro grupo y de las artes escénicas en Honduras". A una semana de haber sufrido un derrame cerebrovascular que dejó en situación de riesgo su vida, el teatrista hondureño presentó este lunes una nueva recaída en su salud. El GTB informó con preocupación que su compañero y amigo Danilo Lagos tuvo que ser trasladado al Hospital Escuela, donde finalmente falleció.

"La familia bambucina está de luto, abrazando su memoria con gratitud y amor. Su legado seguirá vivo en cada escenario que ayudó a levantar. Descansa en paz, querido Danilo", despide la más reciente publicación.

Su trayectoria

Danilo Adolfo Lagos fue miembro fundador del Grupo Teatral Bambú (GTB), incorporando el teatro de títeres a la agrupación. En sus últimos años se desempeñó como vicepresidente de su Junta Directiva. También era egresado y exdocente de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y participó en diferentes talleres de formación teatral, con artistas nacionales y extranjeros, incursionando en diferentes disciplinas como pantomima, títeres y teatro infantil.

Integró otros grupos teatrales, entre ellos: Teatro Taller Tegucigalpa, Compañía Nacional de Teatro, Grupo de Teatro Cacharros, Teatro Universitario Padre Trino, Teatro Popular Lucy Ondina y Teatro Laboratorio de Honduras.