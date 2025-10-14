Se agrava la salud del teatrista hondureño Danilo Lagos; piden oraciones

A una semana de haber sufrido un derrame cerebrovascular que ha dejado en situación de riesgo su vida, el teatrista hondureño Danilo Lagos presenta una nueva recaída en su salud. La comunidad artística en Honduras clama por apoyo.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales, el Grupo Teatral Bambú (GTB) informa con preocupación que "nuestro compañero y amigo Danilo Lagos ha tenido una nueva recaída en su estado de salud, lo que ha requerido hospitalizarlo en el Hospital Escuela".

"Danilo, actor, fundador y miembro comprometido de nuestra agrupación, continúa enfrentando este difícil proceso con fortaleza, con el apoyo de su familia y amistades", cita la publicación realizada este lunes por la noche.

Dentro de la misma, el GTB expresa gratitud a la comunidad que se ha hecho presente en esta campaña de solidaridad. "Agradecemos profundamente a todas las personas que han acompañado su recuperación con gestos solidarios, palabras de aliento y aportes económicos".