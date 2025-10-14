  1. Inicio
Se agrava la salud del teatrista hondureño Danilo Lagos; piden oraciones

En un comunicado en sus redes sociales, el Grupo Teatral Bambú (GTB) informa con preocupación que su compañero y amigo ha sufrido una recaída en su estado de salud

Danilo Adolfo Lagos ha dedicado su vida a las artes escénicas, especialmente al teatro en Honduras.

 Fotos: Onán Gutiérrez.

A una semana de haber sufrido un derrame cerebrovascular que ha dejado en situación de riesgo su vida, el teatrista hondureño Danilo Lagos presenta una nueva recaída en su salud. La comunidad artística en Honduras clama por apoyo.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales, el Grupo Teatral Bambú (GTB) informa con preocupación que "nuestro compañero y amigo Danilo Lagos ha tenido una nueva recaída en su estado de salud, lo que ha requerido hospitalizarlo en el Hospital Escuela".

"Danilo, actor, fundador y miembro comprometido de nuestra agrupación, continúa enfrentando este difícil proceso con fortaleza, con el apoyo de su familia y amistades", cita la publicación realizada este lunes por la noche.

Dentro de la misma, el GTB expresa gratitud a la comunidad que se ha hecho presente en esta campaña de solidaridad. "Agradecemos profundamente a todas las personas que han acompañado su recuperación con gestos solidarios, palabras de aliento y aportes económicos".

Un maestro de las artes escénicas

Precursor del teatro de títeres en Honduras, miembro fundador del Grupo Teatral Bambú (GTB), docente de nuevas generaciones y actor con más de tres décadas de trayectoria, Danilo Lagos es un referente de las artes escénicas en Honduras.

El pasado martes 7 de octubre la agrupación comunicó en primera instancia la emergencia médica que enfrenta el artista.

En apoyo a la causa se habilitaron las cuentas bancarias Davivienda: 5013362750 a nombre de Danilo Adolfo Lagos, y BAC Credomatic: 750933261 a nombre de Danilo Alejandro Lagos (hijo) para recepción de donaciones que ayuden a costear la atención médica y los tratamientos que se necesiten para la pronta recuperación del artista.

"Pedimos mantenerlo en sus oraciones, pensamientos y enviarle energía positiva para que pronto pueda restablecerse. La familia Bambucina lo acompaña con cariño y esperanza" concluye el posteo hecho por el Grupo Teatral Bambú.

