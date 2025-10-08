Comunidad artística hondureña solicita apoyo por la salud del teatrista Danilo Lagos

Tegucigalpa, Honduras.- Precursor del teatro de títeres en Honduras, miembro fundador del Grupo Teatral Bambú (GTB), docente de nuevas generaciones y actor con más de tres décadas de trayectoria: Danilo Lagos es un referente nacional de las artes escénicas que lastimosamente enfrenta una difícil batalla fuera de las tablas.

La comunidad artística hondureña ha hecho eco en redes sociales acerca de la emergencia médica que atraviesa el colega y compañero Lagos, quien requiere de recursos económicos urgentes para su atención tras haber sido víctima de un derrame cerebrovascular que lo ha imposibilitado de sus capacidades físicas. "Danilo es un gran artista, un hombre de teatro con quien he compartido una vida entera de escenarios, viajes y sueños. Es mi compañero, mi amigo y mi hermano", introdujo el director del GTB, Edgar Valeriano. "Hoy atraviesa un momento difícil de salud y su situación nos recuerda la fragilidad que vivimos quienes nos dedicamos al arte en Honduras. La vida pasa factura al cuerpo, y los artistas —seguimos sin seguridad social ni sistemas de protección— quedamos expuestos a la incertidumbre, teniendo que recurrir, una y otra vez, a la solidaridad de la gente. Porque, aunque sepamos sostener ficciones en escena, muchas veces no podemos con la dureza de la vida real fuera de los teatros", lamentó Valeriano.

Las redes sociales del grupo al que Lagos pertenece desde inicios de los 90s y los canales de difusión de compañías amigas y otros colectivos artísticos del país se han encargado de difundir la situación actual que amenaza la vida del actor y comediante, quien desde este martes lucha por librar los efectos del derrame. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En apoyo a la causa, se han habilitado cuentas de recepción de donaciones que ayuden a costear la atención médica y los tratamientos que se necesiten para la pronta recuperación del artista. Estas son: Davivienda: 5013362750 a nombre de Danilo Adolfo Lagos. Bac: 750933261 a nombre de Danilo Alejandro Lagos (hijo). DNI: 0801-1967-05867. "Danilo, las buenas personas, tus amigos y toda la familia bambucina estamos con vos, acompañándote con cariño y esperanza", concluyó Valeriano en comunicación con EL HERALDO.

Acerca del legado de Lagos

Danilo Adolfo Lagos es miembro fundador del Grupo Teatral Bambú (GTB), incorporando el teatro de títeres a la agrupación. Actualmente funge como vicepresidente de su Junta Directiva. También es egresado y exdocente de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ha participado en diferentes talleres de formación teatral, con artistas nacionales y extranjeros, incursionando en diferentes disciplinas como pantomima, títeres y teatro infantil.

Cuenta con experiencia en organización y montaje de congresos, talleres, seminarios y festivales, participando en giras a nivel nacional e internacional.