Alcaldía de Tegucigalpa asumirá crédito de $100 millones con la CAF

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), detalló que su administración está por cerrar el préstamo de 100 millones dólares con la Corporación Andino de Fomento (CAF).
Zelaya dijo que la capital de Honduras se ha integrado a la estrategia CAF, algo que permitirá acceder a fondos y otros beneficios como asistencia técnica.
El edil mencionó que los 100 millones de dólares serán utilizados para "proyectos de agua, infraestructura vial y en especial proyectos de recuperación de espacios públicos y patrimonio en el centro histórico".
A su vez, puntualizó que "primero tenemos fondos no reembolsables por un millón de dólares, con eso podemos empezar a empaquetar el estudio y el cronograma de cómo vamos a intervenir, cuáles son los proyectos que vamos a hacer para luego empezar a ejecutar y ver el tema con la Secretaría de Finanzas".
Juan Diego Zelaya mencionó que "van a ser fondos que serán prioridad para infraestructura vial y más proyectos como el túnel que estamos haciendo por Florencia, temas de agua y saneamiento para terminar la represa San José y evaluar otras soluciones. Lo que más me apasiona es recuperar el centro histórico de Tegucigalpa y darle vida".
Finalmente declaró que el empréstito no se ha terminado de cerrar, pero esto se finalizará en los próximos días.
"Tenemos un precompormiso con la CAF que se hizo en Panamá de 100 millones de dólares, tenemos que seguir dialogando con Finanzas para ver el espacio fiscal y ver qué podemos ejecutar este año y los siguientes".
La adhesión de Hondura a la CAF se dio en el gobierno de Xiomara Castro, entre polémica de la entonces oposición en el Partido Nacional. Esta adhesión es hasta el 2030 .