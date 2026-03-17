Alcaldía de Tegucigalpa asumirá crédito de $100 millones con la CAF

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), detalló que su administración está por cerrar el préstamo de 100 millones dólares con la Corporación Andino de Fomento (CAF). Zelaya dijo que la capital de Honduras se ha integrado a la estrategia CAF, algo que permitirá acceder a fondos y otros beneficios como asistencia técnica.

El edil mencionó que los 100 millones de dólares serán utilizados para "proyectos de agua, infraestructura vial y en especial proyectos de recuperación de espacios públicos y patrimonio en el centro histórico". A su vez, puntualizó que "primero tenemos fondos no reembolsables por un millón de dólares, con eso podemos empezar a empaquetar el estudio y el cronograma de cómo vamos a intervenir, cuáles son los proyectos que vamos a hacer para luego empezar a ejecutar y ver el tema con la Secretaría de Finanzas". Juan Diego Zelaya mencionó que "van a ser fondos que serán prioridad para infraestructura vial y más proyectos como el túnel que estamos haciendo por Florencia, temas de agua y saneamiento para terminar la represa San José y evaluar otras soluciones. Lo que más me apasiona es recuperar el centro histórico de Tegucigalpa y darle vida".