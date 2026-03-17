¿Cuánto ganan los presidentes de Centroamérica y en qué lugar está Nasry Asfura?

Mención especial: Finalmente tenemos a Donald Trump. El salario anual del presidente de Estados Unidos es de 400,000 dólares, que serían $33,333 al mes. Además, cuenta con una asignación de gastos de 50,000 dólares para cubrir costos relacionados con sus funciones oficiales. Según detalló FOX Business, Trump también tiene acceso a fondos adicionales para viajes y entretenimiento, que ascienden a 100,000 y 19,000 dólares respectivamente.