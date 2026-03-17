¿Cuánto ganan los presidentes de Centroamérica y en qué lugar está Nasry Asfura?

¿Cuál es el salario de los presidentes de Centroamérica en este 2026? ¿En qué lugar está Nasry Asfura y quién es el mejor pagado? Estos son los datos actualizados.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, tiene un salario de 100,855 quetzales mensuales que en dólares serían $13,090.46. Esto lo convierte en el jefe de Estado de Centroamérica que mejor gana.
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, cuenta con un salario de $4 mil mensuales más $3 mil en gastos de representación, en total siete mil dólares y siendo el segundo en el listado.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, cuenta con un salario mensual de 2.9 millones de colones costarricenses, que en dólares serían $5,814.82, ubicándolo como el tercer presidente que más gana en Centroamérica. En mayo deberá entregar el poder a Laura Fernández.
El cuarto mandatario que mejor gana en Centroamérica es Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice. Él tiene un sueldo mensual de 108,000 dólares beliceños, que en dólares americanos serían unos $5,400.
En Honduras el presidente es Nasry Asfura, que tomó el poder a finales del mes de enero tras el mandato de Xiomara Castro. Su salario es de 137,800 lempiras mensuales, que al cambio actual serían 5186.49 dólares. En campaña dijo que donaría su salario a la Teletón.
Le sigue Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que tiene un salario de 5,181,52 dólares mensuales, aunque él ha afirmado que su salario es donado a diversas actividades de caridad.
Finalmente tenemos a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Pese a la opacidad en información en ese país, algunos medios han publicado que el sueldo de Ortega es de 4,131.78 dólares al mes.
Mención especial: Fuera de Centroamérica tenemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que devenga 134,290 pesos mexicanos y haciendo la conversión a dólares serían al cambio actual $7593.24.
Mención especial: Finalmente tenemos a Donald Trump. El salario anual del presidente de Estados Unidos es de 400,000 dólares, que serían $33,333 al mes. Además, cuenta con una asignación de gastos de 50,000 dólares para cubrir costos relacionados con sus funciones oficiales. Según detalló FOX Business, Trump también tiene acceso a fondos adicionales para viajes y entretenimiento, que ascienden a 100,000 y 19,000 dólares respectivamente.