Alcaldía inicia operativos de limpieza y ordenamiento en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó jornadas de limpieza y ordenamiento vial en los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela para garantizar espacios más organizados para comerciantes y peatones.

Según la comuna capitalina, las primeras acciones se desarrollaron en el mercado Zonal Belén, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, retiro de basura acumulada y despeje de calles que permanecían ocupadas por ventas informales.

Durante las jornadas, miembros de la Policía Municipal retiraron escombros y desechos acumulados en el concurrido punto de venta, además de liberar accesos que dificultaban el tránsito en varios puntos del sector que permanecían congestionados.

Rubén Espinoza, director de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que las intervenciones buscan recuperar los espacios y mejorar la circulación en sectores que diariamente registran alta afluencia de peatones y vehículos de los mercados capitalinos.

Además, señaló que una de las prioridades es mejorar la circulación vial en los alrededores de los mercados, facilitando el acceso del transporte público y garantizando rutas despejadas para los servicios de emergencia.

El funcionario agregó que las jornadas también buscan generar condiciones más ordenadas para el comercio formal, mediante la delimitación de espacios de venta y la reorganización de los puestos ubicados en las zonas intervenidas.

Con estas medidas, los vendedores que operan dentro de los mercados podrán desarrollar sus actividades en entornos más organizados, lo que también facilita la atención a los clientes y reduce los conflictos entre comerciantes y transeúntes.