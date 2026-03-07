Alcaldía inicia operativos de limpieza y ordenamiento en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó jornadas de limpieza y ordenamiento vial en los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela para garantizar espacios más organizados para comerciantes y peatones.
Según la comuna capitalina, las primeras acciones se desarrollaron en el mercado Zonal Belén, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, retiro de basura acumulada y despeje de calles que permanecían ocupadas por ventas informales.
Durante las jornadas, miembros de la Policía Municipal retiraron escombros y desechos acumulados en el concurrido punto de venta, además de liberar accesos que dificultaban el tránsito en varios puntos del sector que permanecían congestionados.
Rubén Espinoza, director de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que las intervenciones buscan recuperar los espacios y mejorar la circulación en sectores que diariamente registran alta afluencia de peatones y vehículos de los mercados capitalinos.
Además, señaló que una de las prioridades es mejorar la circulación vial en los alrededores de los mercados, facilitando el acceso del transporte público y garantizando rutas despejadas para los servicios de emergencia.
El funcionario agregó que las jornadas también buscan generar condiciones más ordenadas para el comercio formal, mediante la delimitación de espacios de venta y la reorganización de los puestos ubicados en las zonas intervenidas.
Con estas medidas, los vendedores que operan dentro de los mercados podrán desarrollar sus actividades en entornos más organizados, lo que también facilita la atención a los clientes y reduce los conflictos entre comerciantes y transeúntes.
Mejoras
La AMDC informó que los operativos de limpieza y ordenamiento se replicarán en otros mercados y sectores comerciales de Tegucigalpa y Comayagüela que presentan problemas de ocupación irregular y acumulación de basura.
En ese sentido, miembros de la Policía Municipal indicaron que continuarán realizando jornadas de supervisión y control en diferentes puntos de la capital para garantizar el cumplimiento de las medidas de ordenamiento.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó a este rotativo que, paralelamente a la ejecución de diversas obras municipales, se impulsará la mejora y reestructuración en los mercados del Distrito Central.
“Cuando hablamos de los mercados, el orden es lo primero; hay que dialogar tanto con los vendedores como con los locatarios para encontrar la mejor forma de organizar la actividad comercial”, manifestó el edil.
De acuerdo con Zelaya, el primer paso será socializar la iniciativa con los dirigentes de los mercados capitalinos y representantes del sector transporte, con el objetivo de avanzar en un proceso de reorganización que permita mejorar el funcionamiento y la competitividad de estos centros de abasto.
La comuna capitalina indicó que estas mejoras incluyen la supervisión constante de tránsito y el monitoreo de comerciantes, con el objetivo de evitar que las calles “sean ocupadas de manera irregular”.