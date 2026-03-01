Capitalinos de varias colonias exigen puente peatonal en puntos peligrosos del anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de varias colonias del Distrito Central hicieron un llamado al alcalde Juan Diego Zelaya para que priorice la construcción de puentes peatonales en puntos críticos del anillo periférico, donde el tránsito vehicular representa un riesgo constante para estudiantes, niños y adultos mayores. Uno de los tramos más preocupantes se ubica en inmediaciones de la colonia San Francisco y la Ismael Sur, donde convergen la Ramón Amaya Amador y la Arturo Quezada. Esta zona es altamente transitada y representa un peligro constante para quienes cruzan el anillo a pie. “Es una de las zonas más peligrosas para cruzar. Muchos se exponen a diario al tránsito de vehículos de alta velocidad. Por eso, es muy importante la construcción de un puente peatonal aquí”, señaló Ismael Lagos, un joven residente de la San Francisco. Vecinos y estudiantes coincidieron en que los peatones corren riesgo constantemente. “Hay mucho peligro y es una zona bien transitada. Los alumnos que van al colegio cruzan constantemente”, dijo Laureana Salgado, quien transitaba por la zona.

En los extremos de esta zona se encuentran el Instituto Superación San Francisco y la Escuela de Francia, así como otros colegios privados y públicos, lo que aumenta la cantidad de peatones que diariamente cruzan el anillo periférico. “Le pido al alcalde que construya un puente peatonal para todos los estudiantes y niños que transitan por este anillo periférico”, solicitó Locari Carrasco, quien venía de visitar a su familia en la Ramón Amaya Amador. Según los vecinos, la urgencia de la obra se debe a que diariamente circulan estudiantes, trabajadores y adultos mayores, muchos de los cuales deben atravesar el anillo a pie para llegar a sus escuelas, trabajos y domicilios. Por la magnitud del tráfico en el lugar, los ciudadanos temen que ocurran accidentes graves si no se toman medidas inmediatas. “Hemos visto varias situaciones peligrosas. Solo falta un accidente mayor para lamentarlo”, comentó otro entrevistado. En otra zona del anillo periférico, a la entrada de la colonia Loarque, también se solicita un puente peatonal. En este punto, cientos de personas deben cruzar un tramo de cuatro carriles, sorteando vehículos y exponiéndose al peligro diariamente.

Vecinos del sector Loarque indicaron que en ese tramo se han registrado varios accidentes, algunos de ellos con consecuencias graves. “Es urgente que se construya un puente peatonal para proteger a quienes cruzan el anillo”, dijo una residente de la zona.