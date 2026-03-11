Paseo Liquidámbar tendrá venta ambulante regulada los fines de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 224 vendedores ambulantes podrán instalarse los fines de semana en espacios delimitados en el paseo Liquidámbar, luego de que la Alcaldía del Distrito Central marcara áreas específicas para regular el comercio en el centro histórico.

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, aseguró a EL HERALDO que se asignaron espacios a cada comerciante con pequeños puntos de color azul, ubicados en un espacio de 1.50 por 1.50 metros, que podrán ser utilizados por comerciantes, unicamente los fines de semana.

Según el funcionario, durante el resto de la semana la actividad comercial se traslada hacia calles adyacentes de Comayagüela, como parte del plan de ordenamiento del casco histórico.

Además, indicó que desde de la normativa aprobada el pasado 24 de febrero, el parque central y el paseo liquidámbar se tornaron en "espacios de mayor orden peatonal para la población y los 224 vendedores ambulantes que cuentan con permisos de operación durante los fines de semana".

Las autoridades edilicias explicaron que paulatinamente implementarán casetas diseñadas a los vendedores, y aclararon que mientras tanto, esta prohibido el uso de carretas en el concurrido paseo Liquidámbar

"Colocar casetas es parte este proceso de ordenanza municipal, se implementarán respetando los espacios ya socializados con los comerciantes, pero mientras tanto, está terminantemente prohibido el uso de carretas para vender en el sector", aseveraron.