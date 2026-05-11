FMI alcanza acuerdo técnico con Honduras tras revisión del programa económico y créditos

Tegucigalpa, Honduras.- La visita de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes -11 de mayo- tras una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah. La comitiva del FMI encabezada por Emilio Fernández, permaneció por espacio de dos semanas en el país y sostuvieron reuniones con el gabinete económico, sector empresarial, organizaciones de sociedad civil y el presidente de la República. Los personeros del FMI realizaron la cuarta y quinta revisión, por lo que se espera que en el mes de junio se brinde el informe preliminar en Washington y de esa manera determinar si Honduras puede acceder a unos 240 millones de dólares.

La cuarta revisión había quedado pendiente desde el mes de noviembre de 2025 y la quinta que estaba prevista para que llevara a cabo entre los meses de abril y mayo de 2026. En comparecencia el presidente Nasry Asfura, al finalizar el encuentro dijo: "hoy estamos cerrando una etapa de revisión de gobiernos anteriores y ya de nuestro gobierno los primeros meses, una evaluación con todas las medidas y el trabajo que se ha hecho por parte de la Secretaria de Finanzas, Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Banca y Seguros, la SAR y todas las instituciones que tienen que ver y tienen que estar todas sincronizadas para poder sacar adelante Honduras". Estamos de frente y poder enfrentar con mucha responsabilidad la parte financiera de Honduras y poder decirles, dar esa seguridad para que venga la inversión a Honduras".