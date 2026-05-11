Neysa Casaleno, madre hondureña asesinada en Ohio, EE UU; su expareja es sospechoso

Autoridades investigan el crimen de Neysa Alexandra Casaleno, una hondureña que fue asesinada un día antes del Día de las Madres en Estados Unidos. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí los detalles.
Neysa Alexandra Casaleno, de 26 años y originaria de San Francisco de Becerra, en el departamento de Olancho, fue asesinada a balazos en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, en un hecho que las autoridades investigan como un posible crimen planificado.
La joven residía en territorio estadounidense junto a su hijo de tres años, donde había llegado en busca de mejores oportunidades de vida.
El hecho violento ocurrió la mañana del sábado -9 de mayo-, cuando la Policía de Columbus atendió una alerta por disparos en el sector de Malibu Drive, cerca de Whitehall.
De acuerdo con el informe policial, minutos después del reporte, los agentes localizaron a la víctima herida en Elmsbury Court.
Aunque fue trasladada a un centro asistencial, Neysa Casaleno falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades confirmaron la detención de tres hombres vinculados al crimen, identificados como Renán Castro Gil, de 35 años, de origen salvadoreño; José Carlos Martínez, de 19; y Carlos Figueroa Castro, de 18.
De forma preliminar, se ha señalado que Castro Gil, presunta expareja de la víctima y padre de su hijo, estaría involucrado en la planificación del ataque, según líneas de investigación en curso.
La Policía de Columbus sostiene además que hubo un seguimiento previo a la víctima, uso de vehículos para facilitar la ejecución del crimen y coordinación entre varias personas involucradas.
Actualmente, los tres sospechosos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Franklin y enfrentan cargos por asesinato agravado, mientras continúan las investigaciones.