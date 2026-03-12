Alcaldía ordena retiro de vendedores instalados en aceras y bahías de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los vendedores del Distrito Central deberán ajustarse a nuevas regulaciones sobre comercio y permisos de venta, según lo establecido en las ordenanzas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
De acuerdo con las autoridades edilicias, la regulación de los puntos de venta surge ante una situación común en Tegucigalpa y Comayagüela: la presencia de vendedores instalados en aceras e islas de estacionamiento vial, lo que genera obstáculos para la circulación peatonal y vehicular.
Daniel Morelos, subcomisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que las jornadas de ordenamiento se desarrollan de manera coordinada con medidas orientadas a mejorar la movilidad en la capital.
“Hemos visto el fenómeno de la venta ambulante; muchos comerciantes venden alimentos o golosinas en la vía pública, y eso genera mayor conflicto vial. Esa situación será intervenida junto con la unidad encargada de este tema”, señaló.
Miembros de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía Distrito Central indicaron a este rotativo que los operativos forman parte de “una estrategia de ordenamiento para los vendedores de la capital”.
Asimismo, detallaron que la primera fase de la ordenanza consiste en un proceso de socialización dirigido a comerciantes que operan en los principales puntos de venta de Tegucigalpa y Comayagüela.
Mediante un recorrido por los principales puntos de flujo vehicular y comercial, EL HERALDO constató que la colonia Loarque, Kennedy, Hato de Enmedio, y algunos sectores de Comayagüela registran la mayor incidencia de vendedores ubicados en las aceras y pasos peatonales.
Finalmente, la comuna capitalina indicó que estas mejoras incluyen la supervisión constante de tránsito —y de forma paralela— el monitoreo de comerciantes, con el objetivo de evitar que las calles “sean ocupadas de manera irregular”.