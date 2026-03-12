Alcaldía ordena retiro de vendedores instalados en aceras y bahías de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los vendedores del Distrito Central deberán ajustarse a nuevas regulaciones sobre comercio y permisos de venta, según lo establecido en las ordenanzas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

De acuerdo con las autoridades edilicias, la regulación de los puntos de venta surge ante una situación común en Tegucigalpa y Comayagüela: la presencia de vendedores instalados en aceras e islas de estacionamiento vial, lo que genera obstáculos para la circulación peatonal y vehicular.

Daniel Morelos, subcomisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que las jornadas de ordenamiento se desarrollan de manera coordinada con medidas orientadas a mejorar la movilidad en la capital.

“Hemos visto el fenómeno de la venta ambulante; muchos comerciantes venden alimentos o golosinas en la vía pública, y eso genera mayor conflicto vial. Esa situación será intervenida junto con la unidad encargada de este tema”, señaló.