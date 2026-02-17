La AMDC impulsará estacionamientos verticales para frenar el caos vial en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -El estacionamiento indebido en calles, aceras y autopistas de la capital podría convertirse en un problema del pasado, según autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), quienes anunciaron un plan integral de ordenamiento vial y construcción de estacionamientos verticales. El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró a EL HERALDO que se comenzarán procesos de socialización referentes al orden vial y la construcción de parqueos verticales. “Los estacionamientos verticales son parte de un esfuerzo que no vamos a hacer solos; tenemos que hacerlo con sectores privados que estén dispuestos a apostarle, a construir para arriba, y manejarlo en conjunto con la comunidad para que sea una solución para los vecinos”, explicó el edil. Zelaya, además, explicó que el panorama de automóviles aglomerados se concentra en los sectores más comerciales de la capital, como la Colonia Kennedy, San Angel, las Guaymuras, y centro histórico.

El alcalde adelantó que uno de los proyectos prioritarios sería la construcción de un estacionamiento vertical en la primera entrada de la colonia Kennedy. "El primer estacionamiento vertical que yo quisiera avanzar es el de la primera entrada de la Kennedy, donde hay un terreno municipal, y al parecer hay otro terreno privado; veremos si lo podemos unir para hacer un solo proyecto", apuntó.

Acciones

Por su parte, Rubén Espinoza, director de la AMDC, detalló que, mientras se estructuran los proyectos verticales, la comuna ejecuta acciones inmediatas para mitigar el congestionamiento. Proyectos que se basan en la reubicación de vehículos estacionados en sitios no permitidos bajo la coordinación de la Gerencia de Orden Público y la Policía Municipal. “Como alcaldía debemos ofrecer alternativas viables. Estamos identificando zonas alternas para reubicar los vehículos mal estacionados, trabajando de manera articulada con las instancias correspondientes. No se trata de trasladar el problema de un lugar a otro, sino de resolverlo de forma definitiva”, subrayó. Tras las declaraciones oficiales, este rotativo realizó un recorrido por diversos sectores de la capital donde persiste la aglomeración de automóviles en espacios no autorizados o claramente señalizados con la leyenda “No estacionar”.