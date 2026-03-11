Centro de Tegucigalpa suma más patrullajes y policías para reducir asaltos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que el centro histórico de la capital permanece bajo resguardo de 200 agentes de la Policía Municipal, desplegados en distintos puntos estratégicos de la zona.

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, explicó a EL HERALDO que, ante un panorama previo de inseguridad, la comuna llegó a recibir hasta 10 denuncias de asaltos en la ciudad, una cifra que suele aumentar durante las épocas festivas y con el incremento del flujo de dinero en el comercio.

“Los operativos han logrado reducir a cero las incidencias de inseguridad en el centro de la capital. Antes recibíamos hasta 10 denuncias por robo; ahora, lo máximo que registramos es una”, señaló.

El funcionario indicó que estos operativos comenzaron a implementarse en febrero y que los cuerpos policiales permanecen desplegados en diferentes sectores del centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Todos estos operativos se desarrollan en el marco del orden. La medida también surgió como una acción para mantener la seguridad, especialmente en el centro de la capital, que anteriormente estaba lleno de carteristas”, agregó Esperanza.