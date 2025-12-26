Villa Solidaridad quedó en promesas a un mes de finalizar la actual administración de Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta regresiva para la administración 2022-2026 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha comenzado y, a menos de un mes de que concluya este período, el proyecto habitacional Villa Solidaridad se mantiene como un ejemplo de promesas incumplidas.

El proyecto, que prometía ofrecer viviendas dignas a familias afectadas de la colonia Guillén, muestra un avance mínimo de apenas 23.06 %, según los últimos datos proporcionados por la misma comuna capitalina.

La AMDC había asegurado a los beneficiarios que la primera vivienda sería entregada en diciembre de este año. Sin embargo, a pocos días de que finalice el mes, esas palabras quedaron solo en promesas.

Durante las tormentas de octubre, unas 17 casas más se perdieron y la alcaldía reiteró nuevamente que Villa Solidaridad sería una realidad. No obstante, la situación no cambió y las viviendas ubicadas en la salida a Olancho permanecen sin avances, cubiertas de maleza y sin presencia de personal trabajando.

El presupuesto destinado al proyecto también refleja la magnitud del retraso. Hasta la fecha, se ha ejecutado un monto de 32,840,670.56 lempiras en una obra que aún no alcanza ni siquiera la mitad de su primera fase. La inversión total del proyecto ronda los 140 millones de lempiras.