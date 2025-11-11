Abandonadas entre la maleza se encuentran las viviendas de Villa Solidaridad

Tegucigalpa, Honduras.- Entre la maleza y el abandono permanecen las viviendas del proyecto habitacional Villa Solidaridad, que debía albergar a las familias afectadas por el deslizamiento de tierra en la colonia Guillén, ocurrido en septiembre de 2022.

Yency Carolina Núñez recuerda con tristeza aquella madrugada del 15 de septiembre de 2022, cuando tuvo que evacuar junto a su madre e hijos hacia un albergue, luego del colapso de su vivienda.

“Créame que son momentos difíciles; nadie quiere dejar su casa. Dígamelo a mí, que tuve que salir con mi madre a un albergue”, relató Núñez, quien ahora reside en una casa prestada en el sector de El Manguito, cercano a la zona de riesgo.

La afectada explicó que la vivienda actual se encuentra en una zona considerada parte de la “zona cero”, pero el deslizamiento no ha avanzado hasta ese punto.

Núñez recordó que, en 2022, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometieron una vivienda digna para los afectados. “Nos prometieron la reubicación en Villa Solidaridad y tres años después no hay nada”, lamentó la entrevistada.

Y es que el proyecto quedó totalmente abandonado, con las paredes sin concluir y apenas dos casas terminadas de las 105 que prometió el alcalde Jorge Aldana en el primer bloque.