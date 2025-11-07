Familias damnificadas por lluvias regresarán a sus hogares por falta de soluciones de la alcaldía de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las familias hondureñas continúan sufriendo las consecuencias de las lluvias que mantuvieron al país en alerta roja durante octubre, y que desencadenaron una racha de incertidumbre y desalojos forzados.

Ya que, ante los deslizamientos y destrozos en varias zonas capitalinas, unas 1,050 personas se vieron obligadas a acudir a los centros de albergue habilitados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Sin embargo, ante la incertidumbre y la falta de soluciones concretas, muchas familias aún no saben dónde podrán reconstruir sus vidas.

Los albergues con mayor número de afectados, donde aún permanecen más de 33 familias —alrededor de 120 personas— intentan adaptarse a su nueva realidad, viviendo en salones de clases y buscando alternativas para salir adelante, incluso trabajando como barberos o estilistas dentro de los refugios.

"Anualmente, tengo que visitar estos albergues porque las lluvias siempre atentan contra mi casa, si bien la Alcaldía nos da comida y nos recibió cálidamente en los albergues, no hay nada más que me tenga aquí", aseguró una de las afectadas ubicada en el albergue de la colonia Altos del Paraíso.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Debido al descontento, EL HERALDO intentó comunicarse con autoridades municipales ante el cuestionamiento del futuro paradero de las familias afectadas, sin embargo, no hubo una respuesta concreta.

"El tema de las viviendas es difícil de contestar, porque el alcalde deberá tomar esa decisión", aseguraron las autoridades edilicias.