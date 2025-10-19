Derrumbes ponen en peligro a familias en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.-Un derrumbe casi causa la muerte de una pareja en la colonia Nueva Suyapa de la capital.

De acuerdo con el relato de la pareja, ellos escucharon los estruendos y cuando salieron a ver qué sucedía ocurrió la tragedia.

"Como tipo 4:00, como a esa hora pasó que se vino parte de la tierra para abajo, se llevó un muro también y cayó un árbol también sobre la casa, pero gracias a Dios nosotros nos salimos a tiempo", detalló el hombre en HCH.