Derrumbes ponen en peligro a familias en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.-Un derrumbe casi causa la muerte de una pareja en la colonia Nueva Suyapa de la capital.
De acuerdo con el relato de la pareja, ellos escucharon los estruendos y cuando salieron a ver qué sucedía ocurrió la tragedia.
"Como tipo 4:00, como a esa hora pasó que se vino parte de la tierra para abajo, se llevó un muro también y cayó un árbol también sobre la casa, pero gracias a Dios nosotros nos salimos a tiempo", detalló el hombre en HCH.
Recordó que salió, pero vio todo normal, sin embargo, seguía escuchando ruidos. "Me fui a acostar y, pero como para las 5:00 me vuelvo a levantar de nuevo porque escuchaba ruidos, como que algo me decía, levántate, salite, bueno y entonces me salí con mi esposa y en lo que íbamos subiendo las gradas y fue cuando sucedió todo".
Los vecinos en el sector solo reportan pérdidas materiales, porque todos lograron salir a tiempo de sus viviendas.
Los pobladores de este sector de la capital, al igual que de las zonas afectadas con derrumbes por las lluvias, piden al gobierno que los ayuden para poder recuperar sus hogares.