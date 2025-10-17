Lluvias causan pérdidas en cultivos en Azacualpa, Lepaterique y Soroguara

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han causado estragos en los cultivos de hortalizas en la montaña de Azacualpa, Lepaterique y Soroguara. “Aquí hay demasiada agua, las siembras se perdieron”, lamentó don Alexis Garay, productor de verduras de Azacualpa.
El agricultor explicó que los cultivos de papa, zanahoria, repollo, lechuga y culantro se han visto gravemente afectados. “Las verduras que ya estaban en cultivo están podridas. Calculamos un 80% de pérdida”, aseguró.
Según los productores, la situación no solo afecta los campos, sino también el traslado de los productos hacia Tegucigalpa y otras zonas. “Dependemos de estas cosechas para abastecer a la colonia y llevar productos a la capital. Si sigue así, todo se va a poner más caro”, advirtió Garay.
El entrevistado lamentó que unos 200 productores de Azacualpa sufren pérdidas por el exceso de agua en las parcelas y por las dificultades para trasladar las verduras.
Por su parte, Carmen Martínez, productora de verduras del municipio de Lepaterique, manifestó la misma preocupación ante las pérdidas de hortalizas en la zona.
Expresó que las legumbres son muy sensibles al exceso de agua y que plantas como la coliflor, el culantro y la cebolla tienden a perderse fácilmente.
Agregó que, por el mal estado de las calles, muchas veces deben trasladar los productos a lomo de mula hasta la carretera principal, donde hay acceso a vehículos.
Don Fernando Sosa, agricultor de hortalizas de la montaña de Yerba Buena, Lepaterique, también lamentó las pérdidas ocasionadas por las lluvias que afectan el municipio.
Los agricultores de Soroguara atraviesan la misma situación debido al exceso de agua, que provoca que muchas veces no puedan recuperar la semilla ni rescatar las verduras que se pudren.
A pesar de los reportes de pérdidas, los vendedores de los mercados capitalinos mencionaron que, por el momento, no se registran aumentos en los precios de las verduras.
“Hasta los momentos se mantienen los precios aquí en la Feria de Villa Nueva”, informó Rony Padilla, presidente del centro de abasto.
El entrevistado reconoció que esta temporada es difícil para los agricultores por el mal estado de las carreteras, pero destacó que, a pesar de ello, los precios de los productos agrícolas se mantienen estables.
“Han variado en precios productos como el tomate y la papa, pero son diferencias mínimas”, detalló Padilla, quien recordó que el cartón de huevos se mantiene entre 90 y 95 lempiras, dependiendo del tamaño.
Por su parte, Adalid Irías, coordinador de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida, manifestó que verduras como la lechuga, el repollo y el culantro de Castilla han registrado aumentos debido a las lluvias.
“El tomate, la papa y otras legumbres se pierden por el exceso de agua, lo cual está causando impacto, pero eso deben evaluarlo las autoridades competentes”, detalló Irías.
Los agricultores de la Villa de San Francisco y Morocelí también reportaron inundaciones en sus cultivos a causa del desbordamiento del río Choluteca.
Cultivos como plátano, chile, tomate y granos básicos están en riesgo de perderse por el exceso de agua en la zona.