Lluvias causan pérdidas en cultivos en Azacualpa, Lepaterique y Soroguara

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han causado estragos en los cultivos de hortalizas en la montaña de Azacualpa, Lepaterique y Soroguara. “Aquí hay demasiada agua, las siembras se perdieron”, lamentó don Alexis Garay, productor de verduras de Azacualpa.

El agricultor explicó que los cultivos de papa, zanahoria, repollo, lechuga y culantro se han visto gravemente afectados. “Las verduras que ya estaban en cultivo están podridas. Calculamos un 80% de pérdida”, aseguró.

Según los productores, la situación no solo afecta los campos, sino también el traslado de los productos hacia Tegucigalpa y otras zonas. “Dependemos de estas cosechas para abastecer a la colonia y llevar productos a la capital. Si sigue así, todo se va a poner más caro”, advirtió Garay.

El entrevistado lamentó que unos 200 productores de Azacualpa sufren pérdidas por el exceso de agua en las parcelas y por las dificultades para trasladar las verduras.

Por su parte, Carmen Martínez, productora de verduras del municipio de Lepaterique, manifestó la misma preocupación ante las pérdidas de hortalizas en la zona.

Expresó que las legumbres son muy sensibles al exceso de agua y que plantas como la coliflor, el culantro y la cebolla tienden a perderse fácilmente.

Agregó que, por el mal estado de las calles, muchas veces deben trasladar los productos a lomo de mula hasta la carretera principal, donde hay acceso a vehículos.

Don Fernando Sosa, agricultor de hortalizas de la montaña de Yerba Buena, Lepaterique, también lamentó las pérdidas ocasionadas por las lluvias que afectan el municipio.