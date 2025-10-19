Pérdidas por lluvias en la capital suben a 900 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias de octubre no dejan de causar estragos en el Distrito Central: viviendas soterradas, vehículos destruidos y cientos de familias bajo la desesperanza de no tener adónde refugiarse. Estimaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que, hasta el viernes 19 de octubre –cuando se hizo el último recuento–, las pérdidas materiales se cifraban en unos 900 millones de lempiras. Ríos y quebradas desbordados, inundaciones, deslizamientos, muros colapsados y árboles caídos son los principales culpables de las pérdidas materiales que se registran en el territorio capitalino.

Todos estos estragos han afectado más de 25,000 familias que residen en diferentes colonias, barrios y aldeas del Distrito Central, principalmente en las comunidades de Río Abajo, Reparto por Bajo, Reynel Fúnez, Smith y Guillén. De hecho, en estos momentos, 366 de estas familias –1,325 personas– se encuentran albergadas en escuelas o casas de sus familiares. En algunos casos se debe a que perdieron sus viviendas y en otros porque corren riesgo por vivir en zonas vulnerables. Cabe resaltar que la comuna ya reporta 5,123 viviendas afectadas y otras 11 totalmente destruidas. La incidencia que más se ha repetido en los primeros 20 días de octubre son los deslizamientos o derrumbes, según informó la municipalidad, ya que se reportan más de 376 hechos de esta naturaleza y los suelos saturados indican que este número podría incrementarse.

Las inundaciones son otro problema que no deja de afectar a miles de capitalinos. Hasta el momento se registran un total de 147 incidencias. La aldea de Río Abajo fue uno de los más golpeados por este tipo de incidencia.

Bajo la misma línea, se reportó la caída de 78 árboles, 30 muros colapsados y 14 socavones que dejaron incomunicados –o estuvieron a punto– a diversas comunidades de la ciudad. Además, se reportaron graves daños en 103 calles, cinco puentes, tres escuelas y dos postes de luz. Pese a que los daños son millonarios, la mayor pérdida han sido las vidas humanas. Ya suman tres los fallecidos en la ciudad a causa de las lluvias, entre ellos dos menores arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López.

El Distrito Central se mantiene bajo alerta roja, ya que “los registros de los umbrales de deslizamiento en el municipio permanecen elevados producto de la saturación de los suelos que podrían generar nuevas incidencias”, aseguró la AMDC. “Las condiciones meteorológicas actuales también elevan la probabilidad de crecidas súbitas, lo que representa un riesgo significativo para más de 600,000 personas que residen en áreas susceptibles de estos fenómenos”, agregó. Lo anterior quiere decir que aún existen altas probabilidades de que las incidencias por lluvia se multipliquen y golpeen a más familias capitalinas.