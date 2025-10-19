Honduras vigila onda tropical con 70% de probabilidad de convertirse en ciclón

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva onda tropical localizada sobre el arco de las Antillas Menores se desplaza por el mar Caribe a una velocidad aproximada de 25 kilómetros por hora (km/h). Aunque aún no presenta una circulación perfectamente definida, muestra signos de organización lenta que obligan a mantenerla en monitoreo reforzado en Honduras. Según el informe de este domingo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la perturbación presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de alrededor del 30% en los próximos dos días, que aumenta hasta un 70% en los próximos siete días, conforme avance hacia el centro del mar Caribe y eventualmente disminuya su velocidad. Esta estimación resalta que el fenómeno, aunque todavía sea una onda tropical, podría tomar mayor fuerza si las condiciones se vuelven más favorables.

Las autoridades meteorológicas advierten que existe un alto grado de incertidumbre respecto tanto a la evolución como a la trayectoria exacta de la onda tropical. Algunos modelos la proyectan hacia aguas cercanas al istmo centroamericano, mientras otros la ubican más al norte, hacia Jamaica o la Española. Por esta razón, la vigilancia es constante sin caer en pánico anticipado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para Honduras, el impacto más inmediato podría no ser el desarrollo de un ciclón, sino los efectos derivados de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones por la propia onda o por la combinación de esta con otros sistemas meteorológicos locales, explicaron expertos.

La presencia de una vaguada en superficie sobre el sur del Golfo de Fonseca ha estado generando abundante nubosidad, chubascos vespertinos y actividad eléctrica en el país, especialmente en el sur y centro. Esta combinación meteorológica multiplica los escenarios de riesgo. Es importante también destacar que Honduras llega a este nuevo episodio bajo un escenario ya crítico: durante las últimas semanas las lluvias han dejado al menos 16 personas muertas y más de 34,000 personas afectadas, con miles de viviendas dañadas, comunidades incomunicadas, varios puentes destruidos y carreteras dañadas en diferentes departamentos.



Alertas para Honduras

Copeco ha extendido por 24 horas más las alertas vigentes en el país. No solo se trata de un fenómeno lejano que podría cobrar forma, sino que ya se encuentra contribuyendo al escenario de riesgo. Se mantiene la alerta roja para los departamentos de Valle y Choluteca, así como para el municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán, saturación de suelos y daños ya registrados. También se amplió la alerta amarilla a los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán. A su vez, se mantiene la alerta verde para los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho, junto a varios municipios aledaños al río Ulúa en Cortés, Yoro y Atlántida. Estas alertas fueron emitidas a partir de las 12:00 del mediodía del domingo 19 de octubre de 2025.