  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¡Bajo el agua! Casas en Zarabanda están anegadas por las lluvias

Casas en Zarabanda, Santa Lucía, tienen el agua hasta el techo, por las fuertes y constantes lluvias que han azotado la capital. Video cortesía

  • 19 de octubre de 2025 a las 11:25
El Heraldo Videos