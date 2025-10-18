Los suelos rojizos y arcillosos de El Reparto: una bomba de tiempo geológica

El Reparto no colapsa por una falla tectónica, sino por el peso del suelo saturado, advirtió este sábado el experto en Geología, Aníbal Godoy, en declaraciones a la radioemisora HRN, donde destacó que resulta casi imposible estabilizar la zona y lo mejor es reubicar a los pobladores.
El experto explicó que para empezar hay que comprender que la región que rodea el cerro El Picacho y el cerro Ruidile, donde se ubica El Reparto, la Guillén y aledaños, corresponde a una antigua planicie volcánica.
Detalló que los suelos de esta zona tienden a ser rojizos, con alto contenido de arcilla, lo que los hace poco consolidados y con ello propensos a deslizarse cada vez que se saturan de agua, como ha sucedido en la última semana.
Otro detalle que amplió -para no caer en especulaciones- es que el problema en El Reparto no es una falla tectónica, sino una falla del suelo, lo que significa que una capa superficial de tierra colapsa poco a poco.
Godoy analizó que esta masa de tierra se ha ido desplazando por su propio peso y saturación.
Además, considera que la masa geológica puede tener varios metros de espesor, pero no llega a tanta profundidad.
Eso explicaría el porqué históricamente la zona (El Reparto, la Guillén y colonias aledañas) han experimentado este tipo de situaciones.
Debido a las intensas lluvias que han azotado la capital en las últimas dos semanas, la AMDC mantiene más de 20 frentes de trabajo activos en la capital, enfocados en la limpieza de cauces, remoción de escombros y atención a zonas críticas.
Hasta la fecha, más de 600 barrios y colonias han presentado algún tipo de incidencia relacionada con las lluvias. Muchas de ellas relacionadas con deslizamientos.
Más de 29,000 afectadas en todo el país dejan las lluvias, además de daños severos en infraestructura vial y viviendas.
En cuanto a la infraestructura, el informe detalla que hay 2,033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente, y 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas.
Copeco mantuvo para este sábado la alerta roja en el Distrito Central, para las próximas 24 horas, y la extendió a los departamentos de Valle y Choluteca, mientras en sectores como la colonia El Reparto solo queda reubicar a los vecinos, pues la zona no es estable.