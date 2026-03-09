Señalización horizontal y vertical se renueva en varios sectores del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía del Distrito Central inició trabajos de señalización vial en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad de peatones y conductores.

Según reportes de la Alcaldía, en Loarque se pintaron 206 metros de bordillos y 15,106 metros de señalización horizontal, incluyendo flechas de dirección, pasos cebra y rótulos verticales en la rotonda; además, se instalaron boyas para delimitar las áreas de tránsito.

Sobre el bulevar Juan Pablo II, frente a la Casa Presidencial, se repintaron jerseys, pasos cebra y bordillos, y se colocaron nuevas vialetas para guiar el flujo vehicular. Las autoridades afirman que estas labores buscan mejorar la visibilidad y prevenir accidentes.

En el barrio La Granja se hicieron trabajos similares: pasos cebra, bordillos y línea continua blanca fueron pintados para reforzar la delimitación de carriles y zonas peatonales.

La colonia Mirador de Loarque, frente al Instituto Central Vicente Cáceres, recibió bordillos pintados en amarillo, destacando áreas donde se concentra el tránsito escolar y aumentando la seguridad de estudiantes y vecinos.

En el bulevar Suyapa se completaron 376 metros de pintura, reforzando la señalización horizontal y los bordillos, elementos importantes para ordenar la circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.