Señalización horizontal y vertical se renueva en varios sectores del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía del Distrito Central inició trabajos de señalización vial en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad de peatones y conductores.
Según reportes de la Alcaldía, en Loarque se pintaron 206 metros de bordillos y 15,106 metros de señalización horizontal, incluyendo flechas de dirección, pasos cebra y rótulos verticales en la rotonda; además, se instalaron boyas para delimitar las áreas de tránsito.
Sobre el bulevar Juan Pablo II, frente a la Casa Presidencial, se repintaron jerseys, pasos cebra y bordillos, y se colocaron nuevas vialetas para guiar el flujo vehicular. Las autoridades afirman que estas labores buscan mejorar la visibilidad y prevenir accidentes.
En el barrio La Granja se hicieron trabajos similares: pasos cebra, bordillos y línea continua blanca fueron pintados para reforzar la delimitación de carriles y zonas peatonales.
La colonia Mirador de Loarque, frente al Instituto Central Vicente Cáceres, recibió bordillos pintados en amarillo, destacando áreas donde se concentra el tránsito escolar y aumentando la seguridad de estudiantes y vecinos.
En el bulevar Suyapa se completaron 376 metros de pintura, reforzando la señalización horizontal y los bordillos, elementos importantes para ordenar la circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.
En la intersección del bulevard Suyapa con la avenida Kennedy se cambió y se dio mantenimiento a 36 canalizadores, estructuras que dirigen el tránsito y reducen riesgos de accidentes en horas de alta congestión.
El Paseo Villa Olímpica también fue intervenido: se pintaron bordillos, se instalaron rótulos verticales y se realizaron labores de mantenimiento en los canalizadores. Los trabajos se ejecutaron en coordinación con la Dirección de Movilidad Urbana de la comuna capitalina.
Según Movilidad Urbana, la Alcaldía pintó más de 1,000 metros de bordillos y varios kilómetros de señalización horizontal en distintos sectores del Distrito Central durante el mes de febrero.
Ampliaron que estas intervenciones buscan principalmente reducir incidentes de tránsito y mejorar la visibilidad de pasos peatonales y carriles vehiculares.
Aunque los trabajos se concentran en áreas de alto tráfico, las autoridades aseguraron que el plan se extenderá a otras colonias y avenidas de la ciudad durante los próximos meses.
La medida responde a un seguimiento de las condiciones viales reportadas por conductores y peatones, quienes habían señalado la falta de señalización como uno de los principales factores de riesgo en la circulación urbana.