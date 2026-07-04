Retirarán obstáculos y vehículos mal estacionados en los mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Policía Municipal, realiza operativos con el objetivo de recuperar espacios públicos invadidos por negocios, transporte público y vendedores ambulantes.

Las intervenciones se concentran en la séptima avenida de Comayagüela y sus alrededores, donde se han identificado múltiples puntos de congestionamiento provocados por ocupación indebida de aceras, estacionamientos irregulares y obstáculos colocados sin autorización.

El vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, explicó que cada operativo se ejecuta bajo una planificación previa que incluye reconocimiento del área y coordinación interinstitucional para garantizar resultados efectivos en beneficio de la ciudadanía.

“Cada operativo que realizamos requiere planificación, estrategia y compromiso constante de todos los equipos operativos. Antes de intervenir cualquier zona hacemos un reconocimiento detallado del sector, evaluamos los puntos críticos", explicó el funcionario.

El vocero detalló que las acciones continuarán durante la próxima semana en el mismo sector, como parte de una intervención progresiva que busca ordenar el uso de la vía pública y mejorar la circulación tanto vehicular como peatonal en los mercados de la capital hondureña.

“Durante la próxima semana continuaremos con las acciones de ordenamiento en la Séptima Avenida de Comayagüela, manteniendo presencia institucional permanente en los puntos más conflictivos. El objetivo es fortalecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de comerciantes", puntualizó el vocero.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de recuperación de espacios públicos, donde se prioriza la movilidad y el respeto a las normas municipales establecidas para el uso de calles y aceras.