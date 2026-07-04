Retirarán obstáculos y vehículos mal estacionados en los mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Policía Municipal, realiza operativos con el objetivo de recuperar espacios públicos invadidos por negocios, transporte público y vendedores ambulantes.
Las intervenciones se concentran en la séptima avenida de Comayagüela y sus alrededores, donde se han identificado múltiples puntos de congestionamiento provocados por ocupación indebida de aceras, estacionamientos irregulares y obstáculos colocados sin autorización.
El vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, explicó que cada operativo se ejecuta bajo una planificación previa que incluye reconocimiento del área y coordinación interinstitucional para garantizar resultados efectivos en beneficio de la ciudadanía.
“Cada operativo que realizamos requiere planificación, estrategia y compromiso constante de todos los equipos operativos. Antes de intervenir cualquier zona hacemos un reconocimiento detallado del sector, evaluamos los puntos críticos", explicó el funcionario.
El vocero detalló que las acciones continuarán durante la próxima semana en el mismo sector, como parte de una intervención progresiva que busca ordenar el uso de la vía pública y mejorar la circulación tanto vehicular como peatonal en los mercados de la capital hondureña.
“Durante la próxima semana continuaremos con las acciones de ordenamiento en la Séptima Avenida de Comayagüela, manteniendo presencia institucional permanente en los puntos más conflictivos. El objetivo es fortalecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de comerciantes", puntualizó el vocero.
Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de recuperación de espacios públicos, donde se prioriza la movilidad y el respeto a las normas municipales establecidas para el uso de calles y aceras.
“Seguimos trabajando con responsabilidad, disciplina y vocación de servicio en cada intervención que realizamos en la ciudad. Nuestro compromiso es construir una capital más ordenada", expresó Esperanza.
Por su parte, el director de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que en la zona se han identificado múltiples obstáculos que afectan el flujo vehicular y peatonal, generando riesgos y desorden en la vía pública.
“En la Séptima Avenida hemos identificado una serie de obstáculos que afectan la movilidad diaria, entre ellos polines, conos, vehículos y motocicletas mal estacionados, así como negocios que invaden las aceras, mototaxis y personas que se han apropiado indebidamente de espacios públicos destinados al tránsito", detalló Castellanos.
Indicó que la intervención contempla acciones específicas para reorganizar el estacionamiento vehicular, restringir el parqueo en determinados carriles y aplicar medidas de control para garantizar la libre circulación.
“La intervención contempla reorganizar el estacionamiento vehicular, restringiendo el parqueo en uno de los carriles con el fin de mejorar la circulación general. Además, se utilizarán grúas para retirar vehículos en infracción y se reubicarán puntos de taxi cuando sea necesario", explicó el funcionario.
Castellanos advirtió que toda estructura u objeto colocado sin autorización será retirado como parte del proceso de recuperación del espacio público en la zona intervenida.
“Todo aquello que obstruya las vías y las aceras será retirado de manera inmediata. Hemos encontrado polines, conos y otros objetos colocados sin autorización, además de establecimientos comerciales que ocupan espacios destinados exclusivamente al tránsito peatonal seguro", indicó.
César Castellanos confirmó que “la próxima semana realizaremos una intervención integral en toda la Séptima Avenida, con la participación de la Policía Municipal y las diferentes gerencias de la Alcaldía. El objetivo central es recuperar los espacios públicos".
Las autoridades municipales reiteraron que el propósito de estas acciones es garantizar una ciudad más ordenada y funcional, donde se respete el uso adecuado del espacio público.
“Queremos ordenar este sector y devolver la vía pública a la ciudadanía, garantizando una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios de la vía, fortaleciendo así la convivencia urbana y el respeto a las normas municipales establecidas", explicó el funcionario municipal.