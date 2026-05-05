Centro Seguro arranca con operativos en calles del centro de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó este martes la Operación Centro Seguro, una estrategia orientada a recuperar el orden y fortalecer la seguridad en el centro histórico de la capital hondureña. El despliegue integra a la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 911, en una intervención coordinada que busca garantizar tranquilidad a comerciantes, trabajadores y ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

“El plan de seguridad arranca en el centro histórico de Comayagüela, en el parque La Libertad y termina en el centro histórico de Tegucigalpa”, indicó el alcalde Juan Diego Zelaya. La intervención contempla una mayor presencia policial en las calles, patrullajes constantes en zonas de alta circulación, así como controles en puntos estratégicos considerados de alta incidencia. “Recuperar el centro es recuperar la ciudad. Aquí no solo estamos reforzando la seguridad, estamos devolviendo confianza a la gente que trabaja, que emprende y que transita todos los días por estas calles”, expresó el edil capitalino.