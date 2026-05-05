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Ataque armado deja herido a arquitecto en la colonia Serán

Mario Alberto Delcid fue acribillado mientras se conducía en su vehículo en San Pedro Sula; el automóvil recibió múltiples impactos de bala y la víctima permanece bajo atención médica tras ser ingresada a quirófano

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 05:56
Ataque armado deja herido a arquitecto en la colonia Serán

Mario Alberto Delcid es el profesional universitario herido en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- El arquitecto Mario Alberto Delcid, residente en San Pedro Sula, resultó herido de bala el mediodía de este lunes tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Serán.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el incidente fue reportado a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 a eso de las 12:45 del mediodía, lo que permitió una rápida movilización de patrullas hacia el lugar.

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Las primeras indagaciones señalan que Delcid se transportaba en un vehículo tipo turismo, marca Hyundai Elantra, color negro y con placas HBG-1339, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra.

El automóvil presentaba al menos una decena de perforaciones de bala en el lado del conductor, reflejando la violencia del ataque ocurrido en plena vía pública.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada por un compañero de trabajo, quien lo trasladó de inmediato a un centro asistencial, donde fue ingresado a quirófano. Hasta el momento, se mantiene bajo observación médica mientras se espera un informe oficial sobre su condición de salud.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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