¿Tenía denuncias por estafas? Fernando Sarmiento fue encontrado envuelto en cobijas en la CA-5

En otra publicación, se lee: “Fernando Elías Sarmiento Rauda, originario de Quimistán, Santa Bárbara. Esta publicación es para advertirles que se abstengan de hacer cualquier tipo de negociación con él, a menos que les dé el dinero en el instante; pero jamás le crean en su ‘no le voy a quedar mal’. Su celular lo sacó bajo engaños, prometiendo que pagaría, así como todo lo que se le puede ver encima. Es un estafador profesional que ha estado incluso preso múltiples veces por los mismos casos. Se apropia de carros, cadenas y celulares para aparentar en las calles lo que no puede costearse. Debe a muchas personas y, si también sos víctima de él, contáctate conmigo para denunciarlo colectivamente, para que así tal vez a este parásito lo encierren en un hospital psiquiátrico, ya que cambia las versiones de las situaciones que provoca para, según él, limpiar su asquerosa imagen. Buenas tardes.”