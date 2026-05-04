¿Tenía denuncias por estafas? Fernando Sarmiento fue encontrado envuelto en cobijas en la CA-5

Envuelto en sábanas fue dejado el cadáver de Fernando Elías Sarmiento Rauda, en la carretera CA-5, hacia el norte de Honduras. ¿Qué se sabe sobre este caso? Aquí los detalles:
El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió este lunes, alrededor de las 11:10 de la mañana, a la altura del kilómetro 9, en el carril que conduce de la capital hacia la zona norte del país.
De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo estaba tirado en la cuneta de aguas lluvias, enrollado con al menos tres cobijas, lo que dificultaba identificar de inmediato a la víctima.
Fueron personas que pasaban por el lugar quienes alertaron a la Policía Nacional, luego de observar que de entre las sábanas sobresalía uno de los tenis, lo que levantó sospechas de que se trataba de un cadáver.
Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta el sitio, cercano al valle de Amarateca, donde confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre.
Momentos despúes la víctima fue identificada como Fernando Elías Sarmiento Rauda, de 31 años de edad, según la documentación encontrada entre sus pertenencias personales.
Tras darse a conocer su identidad, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones pasadas en las que usuarios aseguran que el ahora fallecido tenía antecedentes relacionados con presuntas estafas.
“Fernando Elías Sarmiento Rauda tiene un rosario de denuncias por estafa. Una de las más recientes: se fue sin pagar de un hotel en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. Se ha robado carros, cadenas; también ha hecho que sus novias saquen celulares al crédito para después no pagar absolutamente nada. Debe cantidades millonarias a un sinfín de personas. No caigan en hacer tratos con este delincuente”, mencionó un usuario.
En otra publicación, se lee: “Fernando Elías Sarmiento Rauda, originario de Quimistán, Santa Bárbara. Esta publicación es para advertirles que se abstengan de hacer cualquier tipo de negociación con él, a menos que les dé el dinero en el instante; pero jamás le crean en su ‘no le voy a quedar mal’. Su celular lo sacó bajo engaños, prometiendo que pagaría, así como todo lo que se le puede ver encima. Es un estafador profesional que ha estado incluso preso múltiples veces por los mismos casos. Se apropia de carros, cadenas y celulares para aparentar en las calles lo que no puede costearse. Debe a muchas personas y, si también sos víctima de él, contáctate conmigo para denunciarlo colectivamente, para que así tal vez a este parásito lo encierren en un hospital psiquiátrico, ya que cambia las versiones de las situaciones que provoca para, según él, limpiar su asquerosa imagen. Buenas tardes.”
El cadáver fue levantado por personal de Medicina Forense, con el apoyo de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y trasladado a la morgue correspondiente. Se desconoce si estas publicaciones estarían relacionadas con su crimen, pero serán las autoridades quienes verifiquen la información.