"Su hija se negó a abrazarlo y le disparó a la mamá": revelan por qué Edin Flores mató a su expareja

Edin Alonzo Flores Caballero es el principal señalado de haber asesinado a su expareja, Nancy Karina Hernández Domínguez, dentro de un restaurante en el municipio de La Libertad. ¿La razón?
El crimen ocurrió durante un evento de apertura en un restaurante ubicado en el barrio La Ceibita, donde Nancy era una de las invitadas y Edin también se encontraba en el lugar.
De acuerdo con las investigaciones, Nancy entró con sus hijos al establecimiento, pero decidió mantenerse en un extremo del lugar, alejada de su expareja.
El portavoz de la UDEP-3 en Comayagua, Marco Antonio López, detalló que el hombre se encontraba en el sitio ingiriendo bebidas alcohólicas mientras la mujer compartía con sus tres hijos menores.
Según la información oficial, Edin, quien es el padre de los menores y habría residido en Estados Unidos durante varios años, regresando recientemente al país se había separado hace aproximadamente un año.
Las autoridades revelaron que, en medio del encuentro, una de las hijas de la expareja pasó cerca del sospechoso, quien intentó abrazarla, pero la menor se negó.
“Ella estaba en una esquina, cuando se levantó una de sus hijas y él quiso abrazarla, pero la niña hizo caso omiso. Entonces el hombre, enojado, le disparó a la mujer”, confirmó el oficial Marco Antonio López.
Aunque Nancy Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida, murió debido a la gravedad de sus heridas.
El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, notificó que "la línea de investigación en este caso es un crimen pasional por la dinámica que se observó y por otros elementos que hemos ido recopilando, pero aún no los podemos revelar”, expresó.
Familiares y amigo piden la pronta captura del sospechoso y que se haga justicia por esta madre que hoy deja a tres hijos solos.