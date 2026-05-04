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"Su hija se negó a abrazarlo y le disparó a la mamá": revelan por qué Edin Flores mató a su expareja

Autoridades policiales revelaron que una de las hijas de la expareja de Nancy Hernández pasó cerca de él; la quiso abrazar, pero ella hizo caso omiso, por lo que le disparó a la mamá

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 19:36
Su hija se negó a abrazarlo y le disparó a la mamá: revelan por qué Edin Flores mató a su expareja
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Edin Alonzo Flores Caballero es el principal señalado de haber asesinado a su expareja, Nancy Karina Hernández Domínguez, dentro de un restaurante en el municipio de La Libertad. ¿La razón?

 Foto: Redes sociales
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El crimen ocurrió durante un evento de apertura en un restaurante ubicado en el barrio La Ceibita, donde Nancy era una de las invitadas y Edin también se encontraba en el lugar.

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De acuerdo con las investigaciones, Nancy entró con sus hijos al establecimiento, pero decidió mantenerse en un extremo del lugar, alejada de su expareja.

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El portavoz de la UDEP-3 en Comayagua, Marco Antonio López, detalló que el hombre se encontraba en el sitio ingiriendo bebidas alcohólicas mientras la mujer compartía con sus tres hijos menores.

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Según la información oficial, Edin, quien es el padre de los menores y habría residido en Estados Unidos durante varios años, regresando recientemente al país se había separado hace aproximadamente un año.

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Las autoridades revelaron que, en medio del encuentro, una de las hijas de la expareja pasó cerca del sospechoso, quien intentó abrazarla, pero la menor se negó.

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“Ella estaba en una esquina, cuando se levantó una de sus hijas y él quiso abrazarla, pero la niña hizo caso omiso. Entonces el hombre, enojado, le disparó a la mujer”, confirmó el oficial Marco Antonio López.

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Aunque Nancy Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida, murió debido a la gravedad de sus heridas.

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El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, notificó que "la línea de investigación en este caso es un crimen pasional por la dinámica que se observó y por otros elementos que hemos ido recopilando, pero aún no los podemos revelar”, expresó.

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Familiares y amigo piden la pronta captura del sospechoso y que se haga justicia por esta madre que hoy deja a tres hijos solos.

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