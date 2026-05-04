Esto se sabe tras nueva inspección en cabaña de Tatumbla donde murió pareja por intoxicación

Una nueva diligencia técnica en un hotel de montaña en Tatumbla ha permitido conocer más detalles dentro de la investigación por la muerte de una pareja, ocurrida en octubre de 2025.
El Ministerio Público (MP) volvió al lugar con un equipo de fiscales especializados en delitos contra la vida y peritos en áreas técnicas, como parte del proceso de ampliación del caso.
Según las autoridades, estas inspecciones buscan profundizar en el análisis del entorno donde fueron halladas las víctimas, con el fin de descartar o confirmar posibles factores externos.
La revisión incluyó mediciones dentro de la cabaña y evaluaciones de la estructura del inmueble, donde ocurrió el hecho que sigue bajo investigación.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los técnicos es el estado actual de la cabaña, la cual presenta un deterioro significativo y se encuentra sin mobiliario. Este elemento será comparado con las condiciones originales del sitio al momento del hecho, para determinar posibles cambios relevantes en el entorno.
El caso tiene como víctimas a Luis Alonzo Oseguera Betancourt y Nicol Alejandra Figueroa López, ambos de 26 años, quienes fueron encontrados sin vida dentro de la cabaña, ubicada en el municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, en la zona central de Honduras.
De acuerdo con el reporte inicial, la pareja llegó al hotel de montaña la tarde del 16 de octubre de 2025, presuntamente para pasar unos días en el lugar.
Sin embargo, fue la mañana del 17 de octubre cuando el personal del establecimiento detectó que los huéspedes no habían salido de la habitación como estaba previsto.
Ante la ausencia, trabajadores del hotel ingresaron a la cabaña y encontraron a ambos sin signos vitales, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.
Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde se realizaron las autopsias médico-legales correspondientes. Tras semanas de hermetismo, en enero de 2026, una fuente dentro de la morgue confirmó a EL HERALDO que la pareja falleció a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, proveniente del jacuzzi.
Con base en esos primeros hallazgos, la investigación se ha mantenido abierta y bajo constante revisión por parte de los equipos técnicos del MP.
Las autoridades explicaron que el objetivo de esta nueva inspección es obtener elementos científicos que permitan fortalecer las hipótesis del caso.
Además, se busca determinar si en el lugar existieron condiciones específicas que pudieran haber influido en el desenlace de los jóvenes.
El informe pericial que resulte de estas diligencias será clave para definir los próximos pasos dentro del proceso investigativo en curso.