Surgen más detalles del crimen de Nancy Hernández en Comayagua; sospechan de la expareja

El crimen de Nancy Hernández, ocurrido en municipio de La Libertad, Comayagua, ha dado un giro en las últimas horas tras nuevos datos revelados por las autoridades policiales, siendo su expareja el principal sospechoso. ¿Qué pasó ese día?
El hecho violento se registró la noche del sábado -2 de mayo de 2026-, cuando un individuo que estaba en el establecimiento abrió fuego en contra de Nancy, quien era propietaria de un negocio de repuestos de autos.
De acuerdo con información oficial, el principal sospechoso del crimen sería su expareja sentimental, quien ya ha sido identificado como Edwin Alonso Flores Caballero.
Versiones indican que la emprendedora se encontraba departiendo en un local cuando el agresor, que estaba en una de las mesas ingiriendo bebidas alcohólicas, tuvo una discusión y le disparó con un arma de fuego.
El ataque ocurrió en el interior de un restaurante ubicado en el barrio La Ceibita, donde la víctima compartía con sus tres hijos menores de edad al momento del suceso. Se presume que el conflicto inició tras un desacuerdo con uno de sus hijos y el agresor terminó atacándola a ella.
Tras el ataque, Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
Las autoridades también revelaron que, "la expareja que tenía la víctima vivía en Estados Unidos (EE UU) y recientemente habría regresado al país y se reencontraron", mencionó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional
Aunque la pareja se reencontró, se presume que se había separado hace aproximadamente un año debido a circunstancias personales.
Equipos de la Policía Nacional mantienen un operativo intensivo en la zona con el objetivo de capturarlo.
Los restos mortales de la dueña del restaurante fueron trasladados a su natal La Esperanza, Intibucá, donde familiares, amigos y decenas de ciudadanos le dieron el último adiós.