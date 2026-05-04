La SIT confirma que Toncontín no volverá a ser aeropuerto internacional

Tegucigalpa, Honduras.- El aeropuerto Toncontín dejó de ser desde el 2021 aquel punto vibrante donde el rugido de los motores marcaba el ritmo de la ciudad en cada despegue que rompía el silencio de las montañas que rodean Tegucigalpa, elevando a los pasajeros sobre un paisaje urbano que se despedía desde las alturas. Durante décadas, el aeródromo fue una terminal aérea internacional; con sus aproximaciones, consideradas entre las más desafiantes de la región, ofrecía una vista única del entramado capitalino, con barrios aferrados a las laderas y calles que parecían dibujadas a pulso entre los cerros de la ciudad. Actualmente, Toncontín forma parte de la concesión de Palmerola International Airport (PIA), lo que ha abierto una mesa de discusión para ejecutar mejoras en la pista y evaluar su eventual traspaso operativo a Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EIHSA). “En este momento estamos en una mesa de trabajo para realizar las obras que requiere la pista, ponerla a tono y avanzar en el proceso de migración de la concesión hacia EIHSA”, explicó Aníbal Ehrler de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Desde la administración anterior se viene hablando de aperturar Toncontín para vuelos internacionales para dinamizar la economía en la región central del país. Sin embargo, Ehrler aseguró que el contrato de concesión indica que, debido a la distancia entre Palmerola y Toncontín, el aeródromo de Tegucigalpa no puede ser internacional. “Según el contrato de concesión, no se puede operar un aeropuerto internacional a una distancia menor de 100 kilómetros de Palmerola, y Toncontín se encuentra dentro de ese rango”, detalló Ehrler.

Esta condición limita de forma directa la posibilidad de que Toncontín recupere su categoría de aeropuerto internacional, a pesar de su ubicación estratégica en la capital hondureña. Ante este escenario, las autoridades indicaron alternativas que permitan dinamizar la conectividad aérea desde la terminal capitalina sin violentar el contrato de concesión vigente. “Se ha estado conversando con aerolíneas de la región CA-4, especialmente de Guatemala y El Salvador, para establecer una tarifa nacional y operar vuelos como si fueran locales”, indicó la fuente. La propuesta busca que estos vuelos sean considerados nacionales dentro de un esquema regional, lo que permitiría a Toncontín mantener operaciones activas sin clasificar formalmente como aeropuerto internacional.

Costos y economía

Por su parte, la economista Liliana Castillo recordó que “desde la concesión de Palmerola se definió que los vuelos internacionales se concentran allí para evitar duplicidad de aeropuertos. Si se abre Toncontín internacional, se fragmenta el mercado y suben costos”, consideró la economista. La entrevistada señala que la reubicación de vuelos respondió también a criterios de riesgo y operación aérea. “El traslado a Palmerola se justificó por menor riesgo y supuestas reducciones en costos de seguros, pero en la práctica los boletos no bajaron de forma significativa y el usuario sigue pagando precios altos”, consideró.

Desde la perspectiva regional, la economista explica que el impacto no es uniforme en el país. “Para algunas zonas como el sur y el canal seco Palmerola es más conveniente, pero para Olancho y sectores de la capital el traslado encarece el viaje porque deben sumar transporte terrestre largo y costos adicionales”, apuntó Castillo.

En materia laboral, Castillo sostiene que el traslado de operaciones generó una redistribución del empleo. “Con el traslado se perdió empleo en Toncontín, pero se generó en Palmerola, donde creció la demanda de hoteles y servicios. Comayagua y La Paz se han convertido en un nuevo polo de actividad económica”, explicó la economista. Añadió que “lo que se perdió en Tegucigalpa se compensa en Comayagua. Disminuyó la actividad en restaurantes y hoteles capitalinos, pero aumentó el transporte hacia Palmerola y surgieron nuevas oportunidades de ingreso”.

Traslado de vuelos internacionales